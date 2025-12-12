Pravda o vianočných prípravách u Jakešovcov: Chaos, neporiadok a úprimný nadhľad. Nájdu sa v tom mnohé mamy

Vianočné prípravy bývajú pre mnohé ženy každoročným maratónom medzi pečením, upratovaním a zháňaním darčekov. Tento rok však čoraz viac mám otvorene priznáva, že namiesto dokonalosti volia pokoj a pohodu doma.
Vie o tom svoje aj dobre známa tanečníčka Katka Jakeš, ktorá sa na sociálnej sieti Instagram pochválila tým, ako u nej vyzerajú vianočné prípravy v realite. Úprimnosť, s akou pomenovala chaos, nedokonalosti aj vlastný nadhľad, okamžite zarezonovala u mnohých žien, najmä mám, ktoré sa v jej slovách spoznali.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Realita sviatočných príprav bez príkras
„Dnes som dostala otázku: Tak ako, pripravená na Vianoce? A ja, že jasné! Stromček postavený, ale neozdobený, medovníky napečené, ale nepodarené, poriadok „no comment“, darčeky zatiaľ len v poznámkach a ešte aj tento post pridávam v úplne nelogickú hodinu, takže viem, že väčšina z vás ho ani neuvidí,“ napísala Katka úplne otvorene.
Celý tento zoznam nedokonalostí však nepôsobí frustrujúco, práve naopak. Katka k nemu pristúpila s veľkým nadhľadom a pokojom, ktorý sama s úsmevom pripísala aj ashwagandhe, ktorú užíva približne mesiac, hoci odborníci upozorňujú, že nejde o zázračný všeliek a pre niektorých ľudí môže byť aj riziková.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Neviem, či to je tou ashwagandhou, ktorú jem už mesiac, ale ja mám úplný „chill“,“ priznala tanečníčka. Namiesto stresovania sa z toho, čo ešte nestihla, dala prednosť vnútornému pokoju a uvedomeniu si toho, čo je pre ňu v tomto období najdôležitejšie. Nadhľad a pokoj, s akým k celej situácii pristúpila, spôsobili, že jej príspevok oslovil veľké množstvo žien.
Nahlásiť chybu v článku