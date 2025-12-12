Pravda o vianočných prípravách u Jakešovcov: Chaos, neporiadok a úprimný nadhľad. Nájdu sa v tom mnohé mamy

Foto: Instagram (katka.jakes)

Frederika Lyžičiar
Ukázala, že Vianoce nemusia byť dokonalé, aby boli pekné.

Vianočné prípravy bývajú pre mnohé ženy každoročným maratónom medzi pečením, upratovaním a zháňaním darčekov. Tento rok však čoraz viac mám otvorene priznáva, že namiesto dokonalosti volia pokoj a pohodu doma.

Vie o tom svoje aj dobre známa tanečníčka Katka Jakeš, ktorá sa na sociálnej sieti Instagram pochválila tým, ako u nej vyzerajú vianočné prípravy v realite. Úprimnosť, s akou pomenovala chaos, nedokonalosti aj vlastný nadhľad, okamžite zarezonovala u mnohých žien, najmä mám, ktoré sa v jej slovách spoznali.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katka Jakes (Stumpfova) (@katka.jakes)

Realita sviatočných príprav bez príkras

„Dnes som dostala otázku: Tak ako, pripravená na Vianoce? A ja, že jasné! Stromček postavený, ale neozdobený, medovníky napečené, ale nepodarené, poriadok „no comment“, darčeky zatiaľ len v poznámkach a ešte aj tento post pridávam v úplne nelogickú hodinu, takže viem, že väčšina z vás ho ani neuvidí,“ napísala Katka úplne otvorene.

Celý tento zoznam nedokonalostí však nepôsobí frustrujúco, práve naopak. Katka k nemu pristúpila s veľkým nadhľadom a pokojom, ktorý sama s úsmevom pripísala aj ashwagandhe, ktorú užíva približne mesiac, hoci odborníci upozorňujú, že nejde o zázračný všeliek a pre niektorých ľudí môže byť aj riziková.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katka Jakes (Stumpfova) (@katka.jakes)


„Neviem, či to je tou ashwagandhou, ktorú jem už mesiac, ale ja mám úplný „chill“,“ priznala tanečníčka. Namiesto stresovania sa z toho, čo ešte nestihla, dala prednosť vnútornému pokoju a uvedomeniu si toho, čo je pre ňu v tomto období najdôležitejšie. Nadhľad a pokoj, s akým k celej situácii pristúpila, spôsobili, že jej príspevok oslovil veľké množstvo žien.

Deti a atmosféra ako najväčší dar

