Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo

Ashwagandha sa stala hviezdou medzi milovníkmi zdravého životného štýlu. Mnohí jej pripisujú až zázračné účinky. No u odborníkov sa objavili isté obavy o jej bezpečnosti. Pozreli sme sa na fakty, vedecké štúdie, možné negatívne účinky a tiež sme sa pýtali na názor odborníka, výsledok vás možno prekvapí.
Mnohí influenceri nám ju odporúčajú ako elixír zdravia, ktorý pomáha zvládať stres a zlepšuje spánok. Ale je táto bylinka úplne bezpečná?
V posledných rokoch sa ashwagandha šíri ako blesk naprieč sociálnymi sieťami, fitnes blogmi a regálmi so zdravou výživou. Jeden deň je ospevovaná ako zázračný prírodný doplnok, ktorý pomáha zvládať stres, zlepšiť spánok a zvýšiť športový výkon. Na druhý deň však čelí zákazom a obvineniam z možného poškodenia zdravia. Dánsko ju dokonca úplne zakázalo. A tak sa vynára otázka, či je ashwagandha skutočne taká prospešná, alebo je to len ďalší trend, ktorý prekročil hranicu bezpečnosti.
Preto sme sa pozreli na to, čo je ashwagandha, ako funguje, pre koho môže byť prospešná a naopak, pre koho môže predstavovať riziká. Tiež sme sa zamerali na výskumy odborníkov a možné negatíva spojené s týmto doplnkom stravy.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo je ashwagandha;
- prečo je taká populárna;
- čo hovorí veda;
- aké sú jej benefity;
- aké sú jej negatíva;
- prečo ju Dánsko zakázalo;
- aká je jej odporúčaná denná dávka.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku