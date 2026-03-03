Konečne sme sa dočkali. Novú sériu českej verzie obľúbenej šou môžete vidieť už dnes

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Máte radi šou Extrémne premeny?

Aj Česi majú svojho Maroša Molnára. Už dnes si slovenskí diváci môžu pozrieť druhú sériu českej verzie mimoriadne úspešnej reality šou Extrémne premeny. Nové tváre, náročné výzvy a inšpiratívne premeny, to všetko vás čaká na obrazovkách. 

Slovenskí diváci poznajú reality šou Extrémne premeny: Druhá šanca na život už od roku 2017. Tento formát, ktorý pomáha ľuďom s nadváhou nielen schudnúť, ale aj zmeniť životný štýl, sa teší veľkej popularite. Minulý rok sa k Slovensku pridalo aj Česko, televízia Nova totiž priniesla vlastnú verziu tejto úspešnej relácie.

V prvej sérii českých Extrémnych premien sa predstavilo 13 odvážnych účastníkov, ktorí sa rozhodli podstúpiť radikálnu životnú zmenu. Ich cesta trvala celý rok a bola plná výziev, náročných tréningov, ale aj emócií. Pretože cieľom nebola len fyzická premena, ale aj mentálna.

Už 9 rokov

Na Slovensku si Extrémne premeny získali obrovskú fanúšikovskú základňu, úspechu sa tešia už 9 rokov a ich neodmysliteľnou súčasťou je tréner Maroš Molnár, ktorý sa stal tvárou celej relácie. V českej verzii túto úlohu prebral Martin Košťál, bývalý atlét a skúsený tréner, ktorý má dlhoročné skúsenosti s trénovaním profesionálnych aj rekreačných športovcov.

České Extrémne premeny odštartujú novú sériu už dnes 3. marca, slovenskí diváci si tak už teraz môžu na streamovacej platforme Voyo pozrieť prvú časť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nová česká komédia získala skutočne dobré hodnotenie. Diváci oceňujú humor, ktorý nie je prvoplánový

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac