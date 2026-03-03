Konečne sme sa dočkali. Novú sériu českej verzie obľúbenej šou môžete vidieť už dnes

Aj Česi majú svojho Maroša Molnára. Už dnes si slovenskí diváci môžu pozrieť druhú sériu českej verzie mimoriadne úspešnej reality šou Extrémne premeny. Nové tváre, náročné výzvy a inšpiratívne premeny, to všetko vás čaká na obrazovkách.
Slovenskí diváci poznajú reality šou Extrémne premeny: Druhá šanca na život už od roku 2017. Tento formát, ktorý pomáha ľuďom s nadváhou nielen schudnúť, ale aj zmeniť životný štýl, sa teší veľkej popularite. Minulý rok sa k Slovensku pridalo aj Česko, televízia Nova totiž priniesla vlastnú verziu tejto úspešnej relácie.
V prvej sérii českých Extrémnych premien sa predstavilo 13 odvážnych účastníkov, ktorí sa rozhodli podstúpiť radikálnu životnú zmenu. Ich cesta trvala celý rok a bola plná výziev, náročných tréningov, ale aj emócií. Pretože cieľom nebola len fyzická premena, ale aj mentálna.
Už 9 rokov
Na Slovensku si Extrémne premeny získali obrovskú fanúšikovskú základňu, úspechu sa tešia už 9 rokov a ich neodmysliteľnou súčasťou je tréner Maroš Molnár, ktorý sa stal tvárou celej relácie. V českej verzii túto úlohu prebral Martin Košťál, bývalý atlét a skúsený tréner, ktorý má dlhoročné skúsenosti s trénovaním profesionálnych aj rekreačných športovcov.
České Extrémne premeny odštartujú novú sériu už dnes 3. marca, slovenskí diváci si tak už teraz môžu na streamovacej platforme Voyo pozrieť prvú časť.
Nahlásiť chybu v článku