Umiestnila sa v rebríčku najlepších filmov. Novú československú komédiu si už môžete pozrieť aj doma

Klaudia Oselská
Filmový večer je tu.

Pozrite si skvelú československú komédiu, ktorá v kinách zožala obrovský úspech. Diváci ju chvália a oceňujú najmä výborné herecké výkony. 

Už od dnes si môžete pozrieť novú česko-slovenskú komédiu Pod parou, ktorá je remakom slávneho oscarového filmu z dánskej produkcie s názvom Chľast z roku 2020, na streamovacej platforme Voyo.

Príbeh tejto čiernej komédie rozoberá vedeckú teóriu, ktorá tvrdí, že všetci sa rodíme s prirodzeným nedostatkom alkoholu v krvi a naše telo funguje najlepšie, keď dosiahneme a udržíme hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile. Preto sa štyri kamarátky pustia do experimentu, v ktorom chcú zistiť, či táto teória skutočne funguje.

Foto: CinemArt

Diváci komédiu chvália

Ako sme vás už informovali, diváci film chvália, avšak tvrdia, že dánsky originál je rozhodne lepší. Zároveň ocenili herecké výkony hlavných predstaviteliek príbehu, ktorými sú české herečky Hana Vagnerová Zuzana Bydžovská a slovenské herečky Judit Pecháček a Alžbeta Ferencová, ktorú môžete poznať z úspešného seriálu Iveta.

Snímka sa dokonca umiestnila aj v našom rebríčku najlepších slovenských a českých filmov v roku 2025. Úspech zožala aj v kinách, kde zarobila neuveriteľných 815-tisíc eur. 

