Pozor, v slovenskom okrese platí zvýšené riziko vzniku požiaru: Toto by mal mať každý na pamäti

Že ide len o jeden okres, je podľa hasičov priaznivá správa. Zároveň však zdôrazňujú, že je potrebné zachovať opatrnosť, dodržiavať preventívne opatrenia a správať sa zodpovedne.
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov platí od piatka v okrese Nové Zámky. HaZZ na to upozornil na sociálnej sieti.
Každý by mal dodržiavať tieto zásady
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
