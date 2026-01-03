Pozor na snehové jazyky a záveje, potrápia časť Slovenska. Valí sa k nám arktický vzduch, môže byť aj -20 °C

Severné Slovensko môžu v sobotu potrápiť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí až do nedele (4. 1.). Upozornil na to na svojom webe.
Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.
Smog v okrese Levice
SHMÚ zároveň vydal výstrahu pred smogom v okrese Levice. „Vysoké emisie PM10 pochádzajú pravdepodobne z vykurovania tuhým palivom a z ďalších lokálnych zdrojov. K znečisteniu prispievajú súčasne aj nepriaznivé rozptylové podmienky,“ varujú meteorológovia.
Silné mrazy
Do našej oblasti začne od severu prúdiť mimoriadne studený vzduch arktického pôvodu, ktorý v najbližších dňoch prinesie silné mrazy, informuje iMeteo.
Počas víkendu bude počasie prevažne jasné až polooblačné, no chlad sa už začne prejavovať. Denné teploty sa budú pohybovať od -3 do 0 °C, na juhu miestami do +3 °C.
Začiatkom budúceho týždňa sa ochladenie ešte prehĺbi. Od pondelka sa očakávajú celodenné mrazy, pričom maximá sa dostanú len na -6 až 0 °C.
Najvýraznejší pokles teplôt príde v noci. Teplota môže na viacerých miestach klesnúť pod -10 °C, v dolinách a kotlinách výnimočne až k -20 °C.
