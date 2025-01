Obrovské sklamanie: Český film s Tomášom Maštalírom na Oscaroch neuspel, skončil pred bránami slávnostného udeľovania

Český film Vlny zaznamenal aj medzi slovenskými divákmi úspech. A ak ste ho náhodou nevideli, určite vám ho odporúčame. O jeho kvalitách svedčí aj fakt, že sa dostal do užšieho výberu nominácií na Oscara, konkrétne medzi 15 najlepších snímok vo svojej kategórii. Medzi finálne nominácie sa však nedostal.

Americká Akadémia filmových umení a vied pred niekoľkými chvíľami zverejnila nominácie na Oscara, ktoré ocenia to najlepšie, čo uplynulý rok kinematografia vyprodukovala. V kategórii najlepší medzinárodný film sa do finálneho výberu česká snímka Vlny od režiséra Jiřího Mádla nedostala.

Film Vlny je napínavý historický triler, ktorý odhaľuje doteraz neznáme príbehy novinárov Československého rozhlasu z konca 60. rokov.

Hlavnými postavami sú dvaja bratia, ktorí sa ocitnú v neľahkej situácii, keď sa počas politického tlaku a cenzúry dostávajú do konfliktu so štátnymi orgánmi. Film zobrazuje ich boj za pravdu a nezávislé spravodajstvo v čase, keď v Československu znel rokenrol a študentské revolty menili svet.

Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/VaDWpHjiM8

— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025