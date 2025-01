Film, ktorý má najviac nominácií na Oscara, má hodnotenie len 65 %. Zlatú sošku môže získať aj vôbec prvá trans herečka

Pred niekoľkými hodinami sme spoznali tohtoročné nominácie na Oscary, medzi ktoré sa česká snímka Vlny, žiaľ, nedostala. No ovládol ich film, ktorý je pre mnohých Slovákov zatiaľ veľkou neznámou. Nesie názov Emilia Pérez a do slovenskej distribúcie sa dostane už čoskoro.

Emilia Pérez z režisérskej dielne Jacquesa Audiarda je mixom žánrov krimi, muzikálu či trileru. Hlavnou hrdinkou snímky je právnička Rita, ktorá má pomôcť šéfovi drogového kartelu dať za týmto životom tvrdú bodku.

Silné herecké trio

Hviezdia v nej herečky Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, ktorú môžete poznať napríklad z Avatara, či Selena Gomez, ktorú majú mnohí zafixovanú len ako speváčku, no v hereckom svete nie je žiadnym nováčikom. Ak ste napríklad nevideli seriál Iba vraždy v budove (Only Murders in the Building), odporúčame vám ho všetkými desiatimi.

Transrodová herečka nominovaná prvýkrát vôbec

Snímka bola nominovaná na zlatú sošku celkovo v 13 kategóriách, a to vrátane najlepší film, adaptovaný scenár či strih.

Nominácie získala za svoj herecký výkon vo vedľajšej úlohe Zoe Saldana alebo Karla Sofía Gascón, ktorá je nominovaná za najlepší výkon herečky v hlavnej role. Čo je zaujímavé, Gascón sa stala vôbec prvou otvorene transrodovou herečkou, ktorá zabojuje o toto ocenenie, pripomína NPR.

Filmu Emilia Pérez navyše chýba iba jedna nominácia, aby sa zaradila k rekordérom ako Titanic či La La Land, dodáva portál. Na ČSFD svieti snímke hodnotenie 65 % a na portáli IMDb dosiahla 6,3/10. Čo nie je, povedzme si pravdu, úplne najviac.

Podľa plánu premiér sa snímky Emilia Pérez dočkáme už 13. februára. 97. ročník udeľovania Oscarov je naplánovaný na 2. marca, čo znamená, že Emiliu Pérez si zatiaľ stihneme vychutnať.