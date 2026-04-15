Filip Tůma v podobe, v akej ho málokto pozná. Priznal tichý strach, ktorý má väčšina rodičov

Slovenský herec sa na sociálnych sieťach ukázal v mimoriadne osobnej a citlivej polohe. Muž, ktorého si diváci často spájajú s humorom a energiou, tentokrát odhalil svoju najzraniteľnejšiu stránku – rolu otca.
V krátkom, no o to silnejšom odkaze venovanom svojej dcére sa dotkol témy, ktorá je blízka mnohým rodičom: plynutia času, detstva, ktoré sa zdá nekonečné, no v skutočnosti uteká rýchlejšie, než si dokážeme pripustiť. Aj Filip Tůma si uvedomuje, že čas je neúprosný a nedá sa zastaviť ani spomaliť. Zrejme preto mu to nedalo a na Instagrame zverejnil dojímavé slová, nad ktorými sa zamyslel.
Dojímavý odkaz na sociálnej sieti
Herec spolu s partnerkou Nelou Pociskovou vychovávajú dve deti – syna Hektora a dcéru Lianu. Práve ich dcéra, ktorá oslávila osem rokov, sa stala inšpiráciou pre tento emotívny odkaz. Osem rokov – obdobie prvých krokov, smiechu, objatí a momentov, ktoré si rodičia ukladajú hlboko do pamäti.
Ide zároveň o míľnik, pri ktorom si mnohí uvedomia, ako rýchlo sa z malého dievčatka stáva samostatná osobnosť. “Veľmi sa bojím dňa, keď ťa už nezdvihnem. 8 rokov ako nič… Kedy?” napísal Filip Tůma k fotografii, ktorá zachytáva herca na dovolenke, ako zdvíha svoju Lianku.
Zverejnil tak vetu, ktorá v sebe nesie lásku, nostalgiu aj tichý strach z momentu, keď malé dieťa vyrastie a rodič si uvedomí, že určité okamihy sa už nikdy nevrátia. Herec nepriamo otvoril tému, o ktorej sa síce často premýšľa, no málokedy sa vysloví nahlas. Je to jednoduchá myšlienka, no nesie v sebe hlboký emocionálny náboj, ktorý zasiahne každého rodiča.
Tento moment zachytený na sociálnej sieti tak nie je len obyčajným príspevkom. Je to pripomienka toho, čo je v živote skutočne dôležité – blízkosť, čas strávený spolu a schopnosť uvedomiť si hodnotu obyčajných chvíľ, kým ich ešte máme.
