Filip Tůma v podobe, v akej ho málokto pozná. Priznal tichý strach, ktorý má väčšina rodičov

Bojí sa toho ako čert kríža.

Slovenský herec sa na sociálnych sieťach ukázal v mimoriadne osobnej a citlivej polohe. Muž, ktorého si diváci často spájajú s humorom a energiou, tentokrát odhalil svoju najzraniteľnejšiu stránku – rolu otca. 

V krátkom, no o to silnejšom odkaze venovanom svojej dcére sa dotkol témy, ktorá je blízka mnohým rodičom: plynutia času, detstva, ktoré sa zdá nekonečné, no v skutočnosti uteká rýchlejšie, než si dokážeme pripustiť. Aj Filip Tůma si uvedomuje, že čas je neúprosný a nedá sa zastaviť ani spomaliť. Zrejme preto mu to nedalo a na Instagrame zverejnil dojímavé slová, nad ktorými sa zamyslel.

Dojímavý odkaz na sociálnej sieti

Herec spolu s partnerkou Nelou Pociskovou vychovávajú dve deti – syna Hektora a dcéru Lianu. Práve ich dcéra, ktorá oslávila osem rokov, sa stala inšpiráciou pre tento emotívny odkaz. Osem rokov – obdobie prvých krokov, smiechu, objatí a momentov, ktoré si rodičia ukladajú hlboko do pamäti.

Ide zároveň o míľnik, pri ktorom si mnohí uvedomia, ako rýchlo sa z malého dievčatka stáva samostatná osobnosť. “Veľmi sa bojím dňa, keď ťa už nezdvihnem. 8 rokov ako nič… Kedy?” napísal Filip Tůma k fotografii, ktorá zachytáva herca na dovolenke, ako zdvíha svoju Lianku.

Zverejnil tak vetu, ktorá v sebe nesie lásku, nostalgiu aj tichý strach z momentu, keď malé dieťa vyrastie a rodič si uvedomí, že určité okamihy sa už nikdy nevrátia. Herec nepriamo otvoril tému, o ktorej sa síce často premýšľa, no málokedy sa vysloví nahlas. Je to jednoduchá myšlienka, no nesie v sebe hlboký emocionálny náboj, ktorý zasiahne každého rodiča.

Tento moment zachytený na sociálnej sieti tak nie je len obyčajným príspevkom. Je to pripomienka toho, čo je v živote skutočne dôležité – blízkosť, čas strávený spolu a schopnosť uvedomiť si hodnotu obyčajných chvíľ, kým ich ešte máme.

Pozri aj tento článok
Zahrať Andreu si vyžaduje úsilie. Herečka zo Sľubu priznala, že je občas ťažké byť v…

Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
