Nové informácie k incidentu v škôlke v Seredi: Riaditeľka aj polícia podnikli rázne kroky

Klaudia Oselská
Deti mali útočiť použitými striekačkami na spolužiakov.

Polícia preveruje okolnosti udalosti, ktorá sa mala stať v stredu dopoludnia medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese Galanta. Bližšie informácie nie je možné poskytnúť vzhľadom na vek zúčastnených osôb a citlivosť prípadu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Incident sa stal v jednej z materských škôl v Seredi, potvrdilo mesto.

„V súvislosti s udalosťou mali byť kontaktovaní zákonní zástupcovia dotknutých detí,“ priblížila polícia s tým, že preveruje všetky relevantné okolnosti s cieľom náležitého zistenia skutkového stavu veci. Podľa medializovaných informácií sa má incident týkať pichnutia spolužiakov injekčnými striekačkami.

„Prípad je v rukách príslušných orgánov a jeho okolnosti preveruje polícia. Z dôvodu citlivosti prípadu nie je možné poskytovať ďalšie bližšie informácie nad rámec oficiálne potvrdených skutočností. Mesto bude pri objasňovaní udalosti plne súčinné,“ priblížila Zuzana Hrinková Siebenstichová z Mestského úradu v Seredi.

Situácia je riešená s plnou vážnosťou

Mesto bolo podľa jej slov vedením materskej školy bezodkladne informované o mimoriadne závažnej udalosti, ku ktorej došlo v jednom z predškolských zariadení. „Riaditeľka školy mesto podrobne oboznámila so vzniknutou situáciou aj s krokmi, ktoré boli zo strany vedenia školy bezprostredne prijaté po incidente,“ dodala.

Samospráva zároveň považuje za dôležité pripomenúť, že vedenie mesta dlhodobo rieši tému prítomnosti drogovo závislých osôb na území Serede v pravidelnej komunikácii s políciou a ďalšími príslušnými inštitúciami. „Ide o vážny spoločenský problém, ktorý nemožno bagatelizovať ani prehliadať, najmä ak môže ohroziť bezpečnosť detí. Verejnosť chceme uistiť, že situácia je riešená s plnou vážnosťou a v súčinnosti s kompetentnými orgánmi,“ doplnila Hrinková Siebenstichová.

Motocyklista bez vodičského preukazu zrazil dieťa. Nafúkal 2 promile a z miesta nehody ušiel

