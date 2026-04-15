Fanúšikom sa nepáči sedenie na štadióne počas MS do 18 rokov. Pýtajú sa, či sa nebudeme hanbiť pred svetom

Foto: Facebook Ružinovský športový klub

Klaudia Oselská
SITA
Onedlho začnú Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 18 rokov. Odohrávať sa budú na Slovensku.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa uskutočnia na Slovensku od 22. apríla do 2. mája, hostiť ich budú Trenčín a Bratislava. Zápasy sa uskutočnia na štadiónoch Pavla Demitru a Vladimíra Dzurillu. Na turnaji sa predstaví desať tímov rozdelených do dvoch skupín, pričom prví štyria postupujú do štvrťfinále a posledné mužstvá si zahrajú o udržanie sa v elitnej kategórii.

Šampionát môže v krajšom svetle ukázať Slovensko, ktoré by chceli najmä výkonmi a výsledkami poslať do výšin mladí hokejisti, keďže za ostatné tri roky sa zakaždým dostali do semifinále, no na medailu ani raz nedosiahli.

Fanúšikovia do tejto generácie vkladajú veľké nádeje

Po dvoch triumfoch nad prestížnou európskou akadémiou Red Bullu Salzburg a jej výberom do 21 rokov sa rovnako dva razy radovali aj proti rovesníkom z Česka a príprava teda dopadla výborne a nad očakávania.

Veľké nádeje vkladajú fanúšikovia do tejto generácie, ktorá si želá na domácom šampionáte cenný kov, no proti nim budú stáť kvalitné tímy už v skupine – Kanada, Fínsko, Lotyšsko a Nórsko.

Postup do vyraďovacej časti je pre nich „povinnosťou“ a zvládnuté štvrťfinále zrejme takisto. Mladíci si veria, káder je vyvážený a jasne kráčajú za spoločným cieľom, ktorý si stanovili spoločne s trénerom Martinom Dendisom.

Fanúšikovia nie sú nadšení, že majú sedieť na drevených sedačkách

Pred počiatočným kempom však došlo ku kontroverzii, keď sa do tímu nedostal perspektívny mladík Matej Stankoven, ktorý hráva v kanadskej juniorskej lige OHL. Mal byť členom kádra, no pre nezvládnutú komunikáciu nebude obliekať dres s dvojkrížom na hrudi. Podporovať spoluhráčov bude len pri televíznej obrazovke alebo na tribúne.

Okrem tejto kauzy koluje ďalšia, týka sa štadióna v bratislavskom Ružinove. Hoci organizátori sú spokojní s tým, ako ho dokázali pripraviť na vrcholné podujatie, priaznivci majú opačný názor. Nie sú nadšení z toho, že budú sedieť na drevených sedačkách.

„Po niekoľkých týždňoch intenzívnej rekonštrukcie máme všetko hotové – nová kocka, mantinely aj moderné hráčske šatne, ktoré spĺňajú štandardy pre medzinárodný turnaj. Doladili sme aj množstvo ďalších detailov, aby bol štadión pripravený na majstrovstvá sveta v hokeji. Toto bola zatiaľ menšia rekonštrukcia, no ak pôjde všetko podľa plánu, komplexná rekonštrukcia môže začať už o rok,“ pýši sa na sociálnej sieti Ružinovský športový klub.

Fanúšikovia si však nevedia predstaviť, že majú sedieť v podstate na dreve a nie na plaste. „Za tie sedačky sa nebudeme hanbiť pred svetom?“ pýta sa jeden z nich.

Na to mu ďalší odpovedal: „Nie, nebudeme, drevo je naj eko materiál, hodnotný a trvácny a oproti plastu je toto luxus.“ Iný reagoval ironicky: „A hlavne je to top ergonomické sedenie, kde človek už po prvej tretine by radšej stál.“

Problémom sú podľa priaznivcov aj nevyfarbený strop, ktorý sa však podľa klubu bude riešiť pri komplexnej rekonštrukcii. Ľudia ocenili, že sa zmodernizovali šatne a sprchy a v súčasnosti to tam „aspoň trochu nevyzerá ako keby tam hrával ešte Dzurilla“.

Posledný fanúšik ešte napísal: „Tie sedačky sú síce staré, ale drevo je teplé na sedenie a vydržalo v dobrom stave od socializmu. Skôr ľad je katastrofa, vzduchotechnika, atď.“

Napriek všetkému sa majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku uskutočnia, prebehli kontroly od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a všetky otázniky sa zrejme vyriešili.

Ostáva už len dúfať, že sa nebude hľadieť len na vzhľad zvonku a zvnútra stánkov, ale na skvelé výkony mladých Slovákov. Tí budú hrať svoje zápasy v Trenčíne, kde aj od semifinále vyvrcholí celý turnaj.

