Neoholil si bradu, tak ho kamaráti zbili. Polícia musela zasahovať pri bizarnom konflikte

Dana Kleinová
Chceli splniť virálnu výzvu, ktorú videli na TikToku.

To, čo začalo ako bizarný internetový trend, vyústilo počas nedávnych veľkonočných sviatkov do brutálneho násilia. V bavorskom meste Nördlingen musela zasahovať polícia po tom, ako skupina priateľov fyzicky napadla svojho kamaráta. Dôvodom bol banálny spor o dodržanie pravidiel virálnej výzvy z platformy TikTok.

Ako informoval portál Mirror, päť mužov, ktorí boli v potýčke zapletení, sa pôvodne spojilo, aby splnili virálnu výzvu. Muži vo veku 20 až 27 rokov mali za úlohu oholiť si vlasy aj bradu, pričom jeden z mladíkov sa rozhodol splniť túto úlohu len na polovicu. Oholil si síce hlavu, no bradu si nechal. Netušil totiž, že na toto rozhodnutie budú jeho kamaráti reagovať takto agresívne.

Hádka prerástla v bitku

Toto porušenie pravidiel vyprovokovalo zvyšných štyroch priateľov k nepochopiteľnému činu. O pol siedmej ráno vtrhli k mužovi domov, pričom ho zo spánku prebudil zvuk okna, ktoré rozbili. Slovná konfrontácia rýchlo prerástla do fyzického útoku. Agresivita útočníkov gradovala natoľko, že jeden z nich vytrhol drevenú latu z neďalekého plota a použil ju ako zbraň.

Výsledkom tohto ranného chaosu je päť zranených osôb. Polícia potvrdila, že hoci sú zranenia všetkých zúčastnených ľahké, incident berú veľmi vážne. Hovorca polície uviedol, že presné detaily tejto nezvyčajnej internetovej výzvy zostávajú nejasné, potvrdil však, že násilie priamo súviselo s online stávkou.

Policajti v bavorskom meste Nördlingen začali vyšetrovanie štyroch podozrivých útočníkov pre podozrenie z nebezpečného ublíženia na zdraví a poškodzovania cudzej veci.

Už prešlo takmer 40 rokov: V hubách sú stále minimálne stopy černobyľskej katastrofy

Odporúčané články
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail

