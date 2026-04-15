Neoholil si bradu, tak ho kamaráti zbili. Polícia musela zasahovať pri bizarnom konflikte

To, čo začalo ako bizarný internetový trend, vyústilo počas nedávnych veľkonočných sviatkov do brutálneho násilia. V bavorskom meste Nördlingen musela zasahovať polícia po tom, ako skupina priateľov fyzicky napadla svojho kamaráta. Dôvodom bol banálny spor o dodržanie pravidiel virálnej výzvy z platformy TikTok.
Ako informoval portál Mirror, päť mužov, ktorí boli v potýčke zapletení, sa pôvodne spojilo, aby splnili virálnu výzvu. Muži vo veku 20 až 27 rokov mali za úlohu oholiť si vlasy aj bradu, pričom jeden z mladíkov sa rozhodol splniť túto úlohu len na polovicu. Oholil si síce hlavu, no bradu si nechal. Netušil totiž, že na toto rozhodnutie budú jeho kamaráti reagovať takto agresívne.
Hádka prerástla v bitku
Toto porušenie pravidiel vyprovokovalo zvyšných štyroch priateľov k nepochopiteľnému činu. O pol siedmej ráno vtrhli k mužovi domov, pričom ho zo spánku prebudil zvuk okna, ktoré rozbili. Slovná konfrontácia rýchlo prerástla do fyzického útoku. Agresivita útočníkov gradovala natoľko, že jeden z nich vytrhol drevenú latu z neďalekého plota a použil ju ako zbraň.
Výsledkom tohto ranného chaosu je päť zranených osôb. Polícia potvrdila, že hoci sú zranenia všetkých zúčastnených ľahké, incident berú veľmi vážne. Hovorca polície uviedol, že presné detaily tejto nezvyčajnej internetovej výzvy zostávajú nejasné, potvrdil však, že násilie priamo súviselo s online stávkou.
Policajti v bavorskom meste Nördlingen začali vyšetrovanie štyroch podozrivých útočníkov pre podozrenie z nebezpečného ublíženia na zdraví a poškodzovania cudzej veci.
