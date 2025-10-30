Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek

Ilustračné foto: Profimedia/Freepik

Klaudia Oselská
Môže pomôcť, ale len ako súčasť väčšieho celku. Samotná nič nezachráni.

Stačí si na pár minút denne sadnúť pred červené svetlo, a vraj sa začnú diať zázraky: hladšia pleť, menej vrások, rýchlejšia regenerácia, lepší spánok a viac energie. Terapia červeným svetlom sa stala obľúbeným wellness trendom influencerov, biohackerov a fanúšikov alternatívnej medicíny. Ale čo na to hovorí veda? Naozaj funguje, alebo ide len o ďalší virálny trend?

Za posledných pár rokov sa pojem terapia červeným svetlom medzi nadšencami zdravotného životného štýlu skloňuje čoraz častejšie. LED svetlá síce existujú už od 60. rokov 20. storočia, ale ako liečebná metóda sa začali používať len nedávno.

Pravdepodobne ste už počuli nielen o LED maskách na tvár, ktoré sľubujú zlepšenie pokožky, elimináciu vrások a mladistvý vzhľad, ale aj o veľkých LED paneloch, ktoré sa používajú na celé časti tela a sľubujú obrovské množstvo benefitov. Je však táto terapia svetlom skutočne taká účinná, alebo ide len o ďalší trend? Pozreli sme sa na to, čo hovorí veda.

Čo je terapia červeným svetlom a ako funguje?

Terapia červeným svetlom, ktorá sa zvykne nazývať aj ako nízkoúrovňová laserová terapia, nízkovýkonná laserová terapia alebo fotobiomodulácia, vyžaruje špecifické vlnové dĺžky, pričom využíva LED diódy, ktoré vyžarujú svetlo v úzkom spektre červenej (okolo 660 nm) a blízkeho infračerveného (okolo 850 nm) svetla. Toto svetlo preniká do hlbších vrstiev kože, kde pôsobí na mitochondrie – malé energetické centrá buniek. Svetelná energia pomáha mitochondriám produkovať viac ATP, čo je molekula, ktorá bunkám poskytuje energiu.

Tento proces, ktorý sa nazýva fotobiomodulácia, stimuluje opravu buniek, zlepšuje krvný obeh, znižuje zápal a podporuje tvorbu kolagénu. Na rozdiel od UV svetla, ktoré môže pokožku poškodiť, červené a infračervené svetlo má liečivé účinky bez rizika popálenín či rakoviny kože.

Ilustračné foto: Profimedia

Terapia červeným svetlom sa môže vykonávať pomocou viacerých zariadení, pričom pravdepodobne aktuálne najpopulárnejšia je maska na tvár, ktorá sa používa na liečbu akné, vrások alebo iných problémov s pokožkou tváre. Ďalej je to tyčinka, ktorá slúži ako ručné zariadenie a používa sa na ošetrenie len veľmi malých oblastí na pokožke. Existuje však aj ležadlo, ktoré vyzerá podobne ako solárium, ale namiesto UV svetiel má červené LED svetlá. Malo by byť dostatočne veľké, aby ste si naň mohli ľahnúť a dokázalo tak zacieliť na celé telo. Na veľké oblasti tela však dokáže cieliť aj panel.

Veľké panely a ležadlá s červeným svetlom sú na rozdiel od malých masiek na tvár a tyčiniek navrhnuté tak, aby ožarovali väčšie plochy tela naraz, čo umožňuje celotelovú terapiu. Panely nájdete na profesionálnych klinikách a vo wellness centrách, no môžete si ich kúpiť aj domov, cena sa pohybuje od 500 až po takmer 2 000 eur.

Čo hovorí veda

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • prečo je terapia červeným svetlom taká populárna;
  • čo hovorí veda;
  • aké sú jej údajné benefity;
  • či je skutočne taká účinná;
  • aké vedecké dôkazy sú dostupné;
  • čo si o tejto terapii myslí odborníčka;
  • prečo je celkový životná štýl aj tak dôležitejší;
  • aké sú naše osobné skúsenosti s LED terapiou a či sme spozorovali nejaké benefity.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac