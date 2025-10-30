Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek

Stačí si na pár minút denne sadnúť pred červené svetlo, a vraj sa začnú diať zázraky: hladšia pleť, menej vrások, rýchlejšia regenerácia, lepší spánok a viac energie. Terapia červeným svetlom sa stala obľúbeným wellness trendom influencerov, biohackerov a fanúšikov alternatívnej medicíny. Ale čo na to hovorí veda? Naozaj funguje, alebo ide len o ďalší virálny trend?
Za posledných pár rokov sa pojem terapia červeným svetlom medzi nadšencami zdravotného životného štýlu skloňuje čoraz častejšie. LED svetlá síce existujú už od 60. rokov 20. storočia, ale ako liečebná metóda sa začali používať len nedávno.
Pravdepodobne ste už počuli nielen o LED maskách na tvár, ktoré sľubujú zlepšenie pokožky, elimináciu vrások a mladistvý vzhľad, ale aj o veľkých LED paneloch, ktoré sa používajú na celé časti tela a sľubujú obrovské množstvo benefitov. Je však táto terapia svetlom skutočne taká účinná, alebo ide len o ďalší trend? Pozreli sme sa na to, čo hovorí veda.
Čo je terapia červeným svetlom a ako funguje?
Terapia červeným svetlom, ktorá sa zvykne nazývať aj ako nízkoúrovňová laserová terapia, nízkovýkonná laserová terapia alebo fotobiomodulácia, vyžaruje špecifické vlnové dĺžky, pričom využíva LED diódy, ktoré vyžarujú svetlo v úzkom spektre červenej (okolo 660 nm) a blízkeho infračerveného (okolo 850 nm) svetla. Toto svetlo preniká do hlbších vrstiev kože, kde pôsobí na mitochondrie – malé energetické centrá buniek. Svetelná energia pomáha mitochondriám produkovať viac ATP, čo je molekula, ktorá bunkám poskytuje energiu.
Tento proces, ktorý sa nazýva fotobiomodulácia, stimuluje opravu buniek, zlepšuje krvný obeh, znižuje zápal a podporuje tvorbu kolagénu. Na rozdiel od UV svetla, ktoré môže pokožku poškodiť, červené a infračervené svetlo má liečivé účinky bez rizika popálenín či rakoviny kože.
Terapia červeným svetlom sa môže vykonávať pomocou viacerých zariadení, pričom pravdepodobne aktuálne najpopulárnejšia je maska na tvár, ktorá sa používa na liečbu akné, vrások alebo iných problémov s pokožkou tváre. Ďalej je to tyčinka, ktorá slúži ako ručné zariadenie a používa sa na ošetrenie len veľmi malých oblastí na pokožke. Existuje však aj ležadlo, ktoré vyzerá podobne ako solárium, ale namiesto UV svetiel má červené LED svetlá. Malo by byť dostatočne veľké, aby ste si naň mohli ľahnúť a dokázalo tak zacieliť na celé telo. Na veľké oblasti tela však dokáže cieliť aj panel.
Veľké panely a ležadlá s červeným svetlom sú na rozdiel od malých masiek na tvár a tyčiniek navrhnuté tak, aby ožarovali väčšie plochy tela naraz, čo umožňuje celotelovú terapiu. Panely nájdete na profesionálnych klinikách a vo wellness centrách, no môžete si ich kúpiť aj domov, cena sa pohybuje od 500 až po takmer 2 000 eur.
Čo hovorí veda
V článku sa po odomknutí dozvieš
- prečo je terapia červeným svetlom taká populárna;
- čo hovorí veda;
- aké sú jej údajné benefity;
- či je skutočne taká účinná;
- aké vedecké dôkazy sú dostupné;
- čo si o tejto terapii myslí odborníčka;
- prečo je celkový životná štýl aj tak dôležitejší;
- aké sú naše osobné skúsenosti s LED terapiou a či sme spozorovali nejaké benefity.
