V madridskej zoo sa narodil kriticky ohrozený orangutan z Bornea. Mláďa je zdravé a silné

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
SITA
Matka Surya už porodila štyri mláďatá.

V madridskej zoo sa narodil kriticky ohrozený orangutan z Bornea, ktorého ošetrovatelia opisujú ako silného a normálne sa vyvíjajúceho.

Po tehotenstve trvajúcom osem a pol mesiaca porodila matka Surya 2. apríla samčeka s hmotnosťou približne 1,5 kilogramu, uviedla madridská zoo v tlačovej správe. Zoo zverejnila video, na ktorom Surya drží novorodenca, ktorý bude pomenovaný prostredníctvom verejného hlasovania z ponúkaných možností navrhnutých ošetrovateľmi.

„Je to skutočná supermama“

Surya už porodila štyri mláďatá a ošetrovatelia opisujú jej materinskú starostlivosť od začiatku, ako príkladnú. Bábätko pravidelne pije mlieko, čo je kľúčový ukazovateľ zdravého vývoja.

„Keď bábätko pije, všetko ostatné prestane. Surya zostáva úplne nehybná, kým neskončí, a potom sa začne venovať jedlu alebo iným činnostiam. Je to skutočná supermama,“ povedala Maica Espinosa, ošetrovateľka primátov v zoo.

Foto: Profimedia

Orangutany zvyčajne rodia jedno mláďa, prípadne dvojčatá, a to najviac raz za šesť rokov, pričom interval medzi mláďatami môže byť až desať rokov. Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) klasifikuje orangutany z Bornea – známe svojou tmavohnedou srsťou a miernou povahou – ako „kriticky ohrozené“ kvôli rýchlej strate biotopov a nelegálnemu obchodu s divokými zvieratami. Tento druh žije vo voľnej prírode iba na indonézskom ostrove Sumatra a na ostrove Borneo, ktorý je rozdelený medzi Indonéziu, Malajziu a Brunej.

Odbory v EÚ bijú na poplach: Upozorňujú na zneužívanie AI na kontrolu zamestnancov, uvádzajú príklady

