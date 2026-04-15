Drucker: Téma kompenzačných príspevkov pre pedagógov patrí medzi priority

Téma kompenzačných príspevkov pre pedagógov patrí medzi priority ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Uviedli to z pre agentúru SITA z odboru komunikácie a marketingu ministra školstva s tým, že rezort bude hľadať zdroje na ich zvýšenie, pričom v súčasnosti je ale predčasné hovoriť o podrobnostiach.
Minister zámer zvyšovať príspevky naznačil minulý týždeň po rokovaní vlády. Uviedol vtedy, že kompenzačné príspevky pre pedagógov podľa neho pomáhajú v regiónoch, kde sú vyššie životné náklady. „Budeme chcieť, aby tie príspevky boli trochu vyššie v budúcom roku, pretože nám rastú aj náklady,“ avizoval. Podotkol tiež, že si to bude pýtať viac peňazí a má v pláne urobiť všetko pre to, aby do toho dali viac prostriedkov.
Kompenzačné príspevky poskytuje ministerstvo školstva zriaďovateľom škôl a školských zariadení financovaných z kapitoly ministerstva, určené sú pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
Finančné prostriedky sú zriaďovateľom poskytované ako motivačný a stabilizačný nástroj a predstavujú nástroj podpory riešenia regionálneho nedostatku pedagogických a odborných zamestnancov v Bratislavskom kraji, a tiež okresoch Trnava a Košice I až Košice IV, kde je problém s fluktuáciou a nedostatkom týchto zamestnancov najvypuklejší. Rovnako je poskytovaný ako podpora riešenia nedostatku kvalifikovaných zamestnancov vo výchovných zariadeniach a liečebno-výchovných sanatóriách bez ohľadu na región.
Ako vyplýva z informácií zverejnených na webe MŠVVaM SR, nejde o mzdový výdavok, vypláca sa ako príspevok a zaúčtovaný má byť medzi odmenami a príspevkami. Výška kompenzačného príspevku na rok 2026 sa určuje na základe porovnania platov pedagogických a odborných zamestnancov s priemernými platmi vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v danom regióne, vychádza sa z dvojročného priemeru za roky 2023 a 2024.
Najvyššia suma kompenzačného príspevku je v okresoch Bratislava I až V, a to v sume 130 eur v hrubom mesačne. V ostatných okresoch bratislavského kraja ide o sumu 60 eur, pre okres Trnava a okresy Košice I až Košice IV je to 70 eur. Výška kompenzačného príspevku na riešenie nedostatku kvalifikovaných zamestnancov pôsobiacich vo výchovných zariadeniach a liečebno-výchovných sanatóriách je rovnaká pre diagnostické i reedukačné centrá, aj pre liečebno-výchovné sanatóriá, a to 200 eur v hrubom.
„Odborový zväz školstva zo začiatku nebol naklonený kompenzačným príspevkom. Chceli sme, aby sa posilnili tarifné platy, ktoré sú väčšou zárukou, ako kompenzačný príspevok,” zhodnotil pre agentúru SITA šéf školských odborárov Pavel Ondek.
„Pokiaľ by boli tarifné platy nastavené tak, že je spokojnosť, potom áno, kompenzačné príspevky. Situácia je ale taká, že je to zatiaľ v troch krajoch a viem, že tie príspevky nie sú vo vysokej čiastke,” dodal s tým, že si nemyslia, že to zabezpečí stabilitu počtov pedagogických a odborných zamestnancov. Za viac motivačné považuje práve spomínané navýšenie tarifných platov. „Je to možno jeden z nástrojov, ale momentálne nerieši situáciu so stabilizáciou pedagogických a odborných zamestnancov,” myslí si Ondek.
Na margo možnosti zavedenia kompenzačných príspevkov aj pre prevádzkových zamestnancov škôl šéf školských odborárov uviedol, že s rezortom školstva je dohodnuté, že by mal byť vypracovaný návrh platového automatu, ktorý by sa mal týkať aj nepedagogických zamestnancov.
„Pokiaľ tento automat bude správne nastavený, a bude pochopenie aj zo strany vlády a poslancov parlamentu, tak by tieto veci mohli byť pre všetkých zamestnancov školstva vyriešené,” skonštatoval Ondek vysvetľujúc, že platový automat by sa mal týkať všetkých zamestnancov školstva – pedagogických, nepedagogických, ako aj učiteľov a výskumných pracovníkov na vysokých školách.
„Je otázne, ako bude nastavený rozpočet pre rok 2027, pretože si myslíme, že nielen školstvo, ale aj ostatné rezorty verejnej a štátnej správy potrebujú navýšenie finančných prostriedkov. Hovorím to preto, lebo OZ školstva je súčasťou Konfederácie odborových zväzov,” uzavrel.
Agentúra SITA sa obrátila aj na Slovenskú komoru učiteľov
„Regionálne príspevky sme vnímali dlhodobo ako dôležité a nevyhnutné, aby sa zabezpečilo vyrovnanie rozdielov životnej úrovne v rôznych regiónov. Učiteľ v Košiciach či v Bratislave si za ten istý plat nedokáže zabezpečiť také isté životné podmienky ako učiteľ v menších obciach či v lacnejších regiónoch. Nezabezpečí si kúpu bytu ani nedostane hypotéku,” uviedli v odpovedi s tým, že regionálne príplatky rozhodne majú význam.
„Avšak Komora roky hovorí zároveň to, čo nám ukazujú dáta Eurydice a OECD, že sme úplne na chvoste rebríčkov v platoch učiteľov. Nečudo, že aj výsledky žiakov sú slabé,” dodali.
Sú toho názoru, že nízku atraktivitu tohto povolania nedokážeme prekonať ani regionálnymi príplatkami, najmä ak je v Bratislave príplatok 100 eur. Takáto suma podľa Komory zďaleka nestačí na násobne vyššiu úroveň výdavkov v meste. „Má zmysel investovať do regionálnych príplatkov, ale najprv sa musí každý slovenský učiteľ dostať na európsku úroveň. Iba regionálne príspevky stačiť nebudú,” myslia si v SKU.
Doplnili, že presadzujú platový automat, ktorý by pedagógom garantoval zvyšovanie platov na úrovni vyspelých krajín Európy, a v kombinácii s tým môže podľa SKU byť pre rôzne regióny aj príplatok. „V tomto nastavení je ťažké očakávať nejaké zatraktívnenie. Ak slovenské vlády nepochopia, že investícia do detí a vzdelávania má najvyšší a dlhodobý ekonomický potenciál, ťažko sa posunieme,” uzavreli.
