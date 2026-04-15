Koniec zneužívania lacných energií: Domácnosti možno budú musieť podpisovať čestné vyhlásenie

Ilustračná foto: Unsplash

Dana Kleinová
TASR
Novela zákona má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2026.

Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energií pri nesprávnom určení taríf budú hroziť pokuty. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti. Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli návrh v stredu do druhého čítania.

Cieľom zmien je podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR najmä obmedziť zneužívanie taríf určených pre domácnosti v prípadoch, keď odberatelia energie nevyužívajú elektrinu alebo plyn na vlastnú spotrebu. Rezort hospodárstva zároveň navrhuje upraviť regulačné nástroje tak, aby štát vedel pružnejšie reagovať na vývoj cien energií a ich vplyv na rôzne skupiny odberateľov.

Ministerstvo sa snaží o spravodlivejší systém

Po novom budú musieť odberatelia pri uzatváraní zmluvy povinne predložiť vyhlásenie, že energiu odoberajú ako domácnosť a nevyužívajú ju na podnikanie. Tento údaj sa stane aj povinnou súčasťou zmlúv o dodávke elektriny a plynu.

Foto: Pixabay

Zmeny sa majú dotknúť aj dodávateľov energií. Novela zavádza jasnejšie pravidlá pre prideľovanie sadzieb jednotlivým skupinám odberateľov. Ak dodávateľ pridelí sadzbu pre domácnosť v rozpore s pravidlami a bude o tom vedieť, pôjde o správny delikt v rámci porušenia cenovej regulácie.

Podľa ministerstva majú opatrenia prispieť k spravodlivejšiemu nastaveniu systému a zabezpečiť, aby zvýhodnené ceny energií využívali skutočne len domácnosti.

Spolu so zákonom o energetike sa má novelizovať aj zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov, zákon o tepelnej energetike a zákon o regulácii v sieťových odvetviach.

Novela má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2026, okrem zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov, ktorý má navrhovanú účinnosť 1. septembra 2026.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kontroly eKasa odhalili, že takmer štvrtina prevádzok porušila zákon. Nepriznané tržby dosiahli 2,7 milióna eur

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail

