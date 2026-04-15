Milan Ondrík odhalil odvrátenú stránku úspechu. Niekedy cíti, že už má namále, pociťuje to aj jeho partnerka

Herectvo preňho nie je iba práca, ale spôsob, ako v živote hľadať rovnováhu. Milan Ondrík sa dnes radí k absolútnej špičke medzi hercami, no za každým úspechom vidieť najmä jeho autentickosť a kus poctivej roboty. Napriek uznaniu si stále drží zdravý odstup a pokoru, ktorá mu nedovolí zaspať na vavrínoch.
Herec Milan Ondrík, ktorý má na svojom konte mnoho úspešných filmov ako boli napríklad Otec, za ktorý dostal aj ocenenie či najnovšie Bojovník, kde sa predstaví ako zápasník Pavel „Hoff“ Hoffmeister, patrí medzi najobsadzovanejších a najrešpektovanejších slovenských hercov svojej generácie. Pre denník Nový Čas porozprával o svojom súkromí, hodnotách, ale aj o zákulisí hereckého života.
Úspech s pokorou
Napriek popularite zostáva Milan Ondrík nohami na zemi a pozornosť publika si úprimne váži. „Som za to vďačný. Cením si záujem divákov, ale aj všetkých kolegov, ktorí držia kultúru nad vodou v tejto náročnej dobe,“ vyjadril sa Milan.
Herec netají, že práca je preňho nielen obživou, ale predovšetkým osobným naplnením. „Mám obrovské šťastie, že môžem robiť to, čo ma baví, a stále sa v tom posúvať ďalej,“ povedal k téme svojej profesie.
