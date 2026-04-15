Majstrovstvá sveta v hokeji do 18 rokov prinesú zvýšenú intenzitu dopravy. Polícia vydala usmernenia

Ilustračné foto: SITA/AP

Klaudia Oselská
TASR
Vodiči v Trenčíne, zvýšte pozornosť.

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov bude od 22. apríla do 2. mája hostiť i Trenčín. Vodiči v súvislosti s konaním zápasov musia počítať so zvýšenou intenzitou dopravy i pohybu fanúšikov v meste a jeho okolí. Upozornila na to v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

„V Trenčíne sa na Zimnom štadióne Pavla Demitru na Považskej ulici odohrajú zápasy základnej skupiny A aj so slovenskou reprezentáciou a následne tu vyvrcholia boje o medaily,“ spresnili policajti.

Počas konania podujatia je preto podľa nich potrebné počítať so zvýšenou intenzitou dopravy a pohybu fanúšikov v Trenčíne a jeho okolí, najmä v smere k Zimnému štadiónu Pavla Demitru a jeho blízkom okolí.

Polícia spresnila, kde bude možné zaparkovať

„Na parkovanie môžu vodiči využiť aj parkovacie miesta pri mestskej plavárni a pri Kolibe. Počas zápasov slovenskej reprezentácie bude možné využiť aj bezplatné parkovanie pri futbalovom štadióne AS Trenčín za severnou a starou tribúnou,“ priblížila polícia. Označené podľa nej budú parkovacie miesta v okolí zimného štadióna na Považskej ulici a Ulici kpt. Nálepku, ktoré budú vyhradené pre Medzinárodnú hokejovú federáciu a záchranné zložky.

„Príjazdy aj parkovacie plochy budú označené, preto žiadame vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie, ako aj pokyny polície a usporiadateľov. Policajti budú počas podujatia dozerať na bezpečnosť, verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky, aby si ho fanúšikovia mohli užiť v pohode, bezpečí a s dobrou atmosférou,“ dodala polícia.

