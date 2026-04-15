Kontroly eKasa odhalili, že takmer štvrtina prevádzok porušila zákon. Nepriznané tržby dosiahli 2,7 milióna eur

Finančná správa zintenzívňuje tlak na dodržiavanie pravidiel evidencie tržieb, pričom marcové kontroly systému eKasa opäť potvrdili pretrvávajúce nedostatky v podnikateľskej disciplíne. Z celkového počtu 1 594 vykonaných kontrol odhalili inšpektori porušenie zákona v 382 prípadoch, čo predstavuje takmer štvrtinovú mieru zistení. Najčastejším problémom zostáva nezaevidovanie tržby, ktoré sa vyskytlo v 210 prípadoch.
Finančné sankcie uložené za tieto porušenia dosiahli v marci celkovú sumu 273 880 eur, pričom v dvoch prípadoch pristúpili úrady aj k zákazu predaja pre opakované porušenie pravidiel. Kontroly sa pritom najviac sústreďovali na segment pohostinstiev a jedální, ktoré dlhodobo patria medzi rizikové sektory z pohľadu daňovej disciplíny.
Odhalili 1 213 porušení zákona
Dáta za celý prvý kvartál naznačujú mierne zlepšenie v porovnaní s minulým rokom, no problém ani zďaleka nezmizol. Za prvé tri mesiace tohto roka odhalila finančná správa 1 213 porušení zákona, pričom v 640 prípadoch išlo o nezaevidované tržby. V rovnakom období minulého roka evidovali kontrolóri až 1 484 porušení, z toho 933 súviselo práve s neevidovaním tržieb.
Zaujímavým trendom je rast priemernej výšky pokút, ktorá sa vyšplhala na 1 185 eur. Celkový objem sankcií za prvý kvartál dosiahol 894-tisíc eur. Tvrdší prístup štátu dokresľujú aj dva prípady, keď bol podnikateľom uložený zákaz činnosti až na 72 hodín. Takéto opatrenia finančná správa využíva najmä pri závažných alebo opakovaných porušeniach zákona.
Odhalili nepriznané tržby v hodnote viac ako 2,7 milióna eur
Významným nástrojom v odhaľovaní daňových únikov sú aj technické expertízy registračných pokladníc. V tomto roku ich bolo vypracovaných šesť a odhalili nepriznané tržby v hodnote viac ako 2,7 milióna eur. Aj tento údaj poukazuje na rozsah problému, ktorý presahuje bežné administratívne pochybenia.
Boj proti šedej ekonomike pritom zostáva jednou z hlavných priorít štátu. Podľa správy Európskeho parlamentu dosahovala tieňová ekonomika na Slovensku v roku 2024 úroveň 13,1 % hrubého domáceho produktu, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje takmer 17 miliárd eur. Hoci ide o nižší podiel než je priemer Európskej únie, objem nezdokumentovaných ekonomických aktivít ostáva značný.
Finančná správa preto avizuje pokračovanie v systematických kontrolách s dôrazom na rizikové odvetvia a opakovaných porušovateľov. Ako zdôrazňuje, ide nielen o výber daní, ale aj o ochranu poctivých podnikateľov pred nekalou konkurenciou. Kontroly tak majú plniť nielen represívnu, ale aj preventívnu funkciu, ktorá by mala postupne znižovať priestor pre daňové úniky v slovenskej ekonomike.
Nahlásiť chybu v článku