Kontroly eKasa odhalili, že takmer štvrtina prevádzok porušila zákon. Nepriznané tržby dosiahli 2,7 milióna eur

Ilustračná foto: Unsplash

Klaudia Oselská
SITA
Najčastejším problémom je nezaevidovanie tržby.

Finančná správa zintenzívňuje tlak na dodržiavanie pravidiel evidencie tržieb, pričom marcové kontroly systému eKasa opäť potvrdili pretrvávajúce nedostatky v podnikateľskej disciplíne. Z celkového počtu 1 594 vykonaných kontrol odhalili inšpektori porušenie zákona v 382 prípadoch, čo predstavuje takmer štvrtinovú mieru zistení. Najčastejším problémom zostáva nezaevidovanie tržby, ktoré sa vyskytlo v 210 prípadoch.

Finančné sankcie uložené za tieto porušenia dosiahli v marci celkovú sumu 273 880 eur, pričom v dvoch prípadoch pristúpili úrady aj k zákazu predaja pre opakované porušenie pravidiel. Kontroly sa pritom najviac sústreďovali na segment pohostinstiev a jedální, ktoré dlhodobo patria medzi rizikové sektory z pohľadu daňovej disciplíny.

Odhalili 1 213 porušení zákona

Dáta za celý prvý kvartál naznačujú mierne zlepšenie v porovnaní s minulým rokom, no problém ani zďaleka nezmizol. Za prvé tri mesiace tohto roka odhalila finančná správa 1 213 porušení zákona, pričom v 640 prípadoch išlo o nezaevidované tržby. V rovnakom období minulého roka evidovali kontrolóri až 1 484 porušení, z toho 933 súviselo práve s neevidovaním tržieb.

Zaujímavým trendom je rast priemernej výšky pokút, ktorá sa vyšplhala na 1 185 eur. Celkový objem sankcií za prvý kvartál dosiahol 894-tisíc eur. Tvrdší prístup štátu dokresľujú aj dva prípady, keď bol podnikateľom uložený zákaz činnosti až na 72 hodín. Takéto opatrenia finančná správa využíva najmä pri závažných alebo opakovaných porušeniach zákona.

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Odhalili nepriznané tržby v hodnote viac ako 2,7 milióna eur

Významným nástrojom v odhaľovaní daňových únikov sú aj technické expertízy registračných pokladníc. V tomto roku ich bolo vypracovaných šesť a odhalili nepriznané tržby v hodnote viac ako 2,7 milióna eur. Aj tento údaj poukazuje na rozsah problému, ktorý presahuje bežné administratívne pochybenia.

Boj proti šedej ekonomike pritom zostáva jednou z hlavných priorít štátu. Podľa správy Európskeho parlamentu dosahovala tieňová ekonomika na Slovensku v roku 2024 úroveň 13,1 % hrubého domáceho produktu, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje takmer 17 miliárd eur. Hoci ide o nižší podiel než je priemer Európskej únie, objem nezdokumentovaných ekonomických aktivít ostáva značný.

Finančná správa preto avizuje pokračovanie v systematických kontrolách s dôrazom na rizikové odvetvia a opakovaných porušovateľov. Ako zdôrazňuje, ide nielen o výber daní, ale aj o ochranu poctivých podnikateľov pred nekalou konkurenciou. Kontroly tak majú plniť nielen represívnu, ale aj preventívnu funkciu, ktorá by mala postupne znižovať priestor pre daňové úniky v slovenskej ekonomike.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pellegrini prelomil mlčanie: Odmieta, že by platil influencerom za podporu v predvolebnej kampani

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac