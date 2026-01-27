Posun v prípade útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Mladý vrah má na krku obžalobu

Útok nožom na gymnáziu
Vyplýva to z vyjadrenia generálneho prokurátora.

V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve ženy, podal prokurátor obžalobu na obvineného S. S. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy. Vyplýva to z vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku na sociálnej sieti.

Obžalobu podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove na Špecializovanom trestnom súde. „Spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov o rozsahu 3830 strán a početných vecných dôkazov. Spis obsahuje aj 16 znaleckých dokazovaní z oblasti toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie,“ priblížil Žilinka.

Viaceré nedostatky

O ukončení vyšetrovania prípadu informovala polícia 30. decembra 2025 s tým, že vyšetrovateľ navrhol obžalovať obvineného. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.

Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

