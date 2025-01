Posun v prípade smrti Liama Payna: Polícia v Argentíne zadržala podozrivého muža, ktorý mal spevákovi predať drogy

Argentínska polícia v piatok zadržala jedného z dvoch mužov podozrivých z predaja drog zosnulému britskému spevákovi Liamovi Paynovi. Páchatelia mu údajne drogy poskytli krátko predtým, ako zahynul pádom z okna svojej hotelovej izby v októbri minulého roka. TASR píše podľa agentúry AFP a televízie BBC.

Zadržaný hotelový čašník Braian Paiz, ktorý je obvinený z toho, že Paynovi dodal kokaín, je jedným z piatich obvinených v súvislosti so smrťou 31-ročnej popovej hviezdy pôsobiacej v skupine One Direction. Paizov advokát považuje zadržanie svojho klienta za neopodstatnené a poukázal na to, že spolupracuje s políciou.

Spolu s Paizom polícia z vraždy obvinila aj manažérku hotela Gildu Martinovú, recepčného Estebana Grassiho a Paynovho blízkeho priateľa Rogera Noresa. Všetkých obvinili z vraždy.

V novembri prokuratúra uviedla, že toxikologické testy odhalili v tele Payna stopy alkoholu, kokaínu a antidepresív. Prokuratúra dospela k záveru, že vzhľadom na požitie viacerých látok spevák pred smrťou nevedel čo činí a vylúčila, že by išlo o cielenú samovraždu.

Paynova popová skupina One Direction, často skrátene označovaná ako 1D, vznikla v roku 2010 v britskej televíznej hudobnej súťaži The X Factor, v ktorej obsadila tretie miesto. Členmi britskej skupiny boli Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan a Zayn Malik, ktorý skupinu opustil v roku 2015. V nasledujúcom roku skupina oznámila, že prerušuje svoju činnosti, ale nerozpadá sa. Všetci členovia vrátane Payna pokračovali v hudobnej kariére ako sólo speváci.