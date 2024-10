Noc v hoteli, kde bol ubytovaný Liam Payne, stojí 325 eur. Takto vyzerá, zhromaždili sa pred ním stovky fanúšikov

Fanúšikovia speváka Liama Payna a skupiny One Direction zažívajú náročné časy a okrem smútku bojujú aj s lúštením informácií na internete, pretože sa tu objavili aj detaily, ktoré neboli pravdivé. Čo zatiaľ vieme je, že prišiel o život pri páde z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires v Argentíne. Mal utrpieť fraktúru lebky. Rozpútalo sa množstvo búrlivých diskusií a objavili sa napríklad fotografie hotela, v ktorom bol ubytovaný.

Konkrétne ide o hotel CasaSur Palermo v Buenos Aires a ako pripomína portál TMZ, Liam spadol z balkóna na treťom poschodí. Vysvetľuje, že balkón ohraničuje železné zábradlie a sklo.

Keď sme si toto miesto zadali do vyhľadávača, veľmi rýchlo sme ho našli napríklad na platforme Booking. Podľa fotografií aj názvu ide práve o spomínaný hotel. Potvrdzuje to napríklad aj porovnanie s tými, ktoré zdieľal TMZ, alebo ich prebrala aj Profimedia.

Dokonca je možné zarezervovať si v hoteli izbu, jej cenovka začína na dnešnú noc na sume 325 eur pre dvoch aj s raňajkami. Na výber je buď jedna veľká manželská posteľ, alebo dve jednolôžkové postele.

Pred hotelom sa stretli davy smútiacich fanúšikov

Ako pripomenul The Guardian, pred hotelom CasaSur Palermo sa v uplynulých hodinách zhromaždili stovky fanúšikov, ktorí dali jasne najavo, že im osud Liama Payna nie je ľahostajný. Vchod do hotela bol zapečatený páskou, ľuďom sa tisli slzy do očí a svoj žiaľ vyjadrili zapálením sviečok.

Čo zatiaľ vieme?

Ako sme vás informovali, je známa príčina smrti speváka Liama Payna, ktorého o život pripravil pád z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires v Argentíne. Mal utrpieť fraktúru lebky.