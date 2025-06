Posledný zo štvorice rebelujúcich poslancov to má zrejme zrátané: Ferenčák príde o funkciu vo vedení Hlasu

Poslanec Hlasu Ján Ferenčák príde o funkciu vo vedení strany. Informuje o tom portál Aktuality.sk. Naďalej zostáva predsedom parlamentného európskeho výboru aj členom strany. Dnes na stretnutí vedenia Hlasu v Národnej rade predstaví predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok pred sobotným straníckym snemom v Poprade nominácie do vedenia strany.

Podľa informácií portálu sa s Ferenčákom už nepočíta a po sobote sa tak zo zakladajúceho člena stane len radový. Poslanec zatiaľ informáciu komentovať nechcel. „Počkám si na oficiálne dôvody,“ povedal pre Aktuality.sk Ferenčák s tým, že na zasadnutie predsedníctva sa chystá prísť.

Puci: Nie je to perzekúcia, rozhodne snem

„Ak nebude medzi nominantmi strany do predsedníctva, sám musí zvážiť, či to je zdvihnutý prst,“ reagoval predseda poslaneckého klubu Hlasu Róbert Puci s tým, že nominácie do predsedníctva zatiaľ nevidel. „Nie je to perzekúcia. V zmysle našich platných stanov predseda navrhuje na sneme návrh na členov predsedníctva a snem ich má potom následne zvoliť. Keď ho nenavrhne, tak ho snem nebude môcť ani zvoliť,“ dodal Puci.

Ferenčákovi rovnako ako viacerým členom predsedníctva skončil mandát v novembri 2024, strana tak nemusí posledného rebela v Hlase zo straníckych štruktúr odvolať. Stačí, ak nebude nominovaný. Ján Ferenčák bol v strane Hlas od jej vzniku v roku 2020. Bol súčasťou základnej jedenástky ľudí, s ktorými Peter Pellegrini opustil Smer.

Kritizoval vedenie, no v strane zostal

Je primátorom Kežmarku. Počas koaličnej krízy patril spolu so Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom a Romanom Malatincom k tým, ktorí mali výhrady k postupom vedenia strany aj koalície. Šalitroša s Migaľom Hlas vylúčil zo strany a začiatkom februára odišiel zo strany aj Roman Malatinec.

Ferenčák tak v Hlase zostal ako jediný z pôvodnej štvorice vzbúrencov, no stratil akýkoľvek vplyv a aj sám tvrdil, že ho v strane obchádzajú. Naposledy sa zviditeľnil v utorok tým, že žiadal, aby sa hlasovanie o novele ústavy presunulo na september, inak sa nezaprezentuje a návrh by o jeden hlas neprešiel.

Drucker nehovorí jasne, ako bude vyzerať nové vedenie Hlasu

Minister školstva Tomáš Drucker zatiaľ podľa Denníka N nechce špekulovať o tom, kto bude súčasťou nového predsedníctva strany Hlas. Reagoval tak na medializované informácie, podľa ktorých má poslanec Ján Ferenčák v novej zostave pre svoje postoje skončiť.

„Nejde o vylučovanie. Takmer všetkým členom predsedníctva okrem podpredsedov skončil mandát už v novembri,“ uviedol Drucker s tým, že nové vedenie sa bude voliť počas sobotného snemu strany.

Odchod z výboru zatiaľ nehrozí

Hoci sa o Ferenčákovej budúcnosti v straníckych štruktúrach špekuluje, Drucker odmietol, že by Hlas plánoval jeho odvolanie z čela parlamentného výboru pre európske záležitosti. Otázku, či zostane členom predsedníctva, nechal zatiaľ bez jasnej odpovede.