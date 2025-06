Je to frontálny útok na stranu Demokrati: Nemáme čo skrývať, hovorí Šeliga o snahe zadržať Naďa

Polícia sa dnes pokúšala zadržať Jaroslava Naďa, ktorý sa však nachádza v Kanade. Zadržanie má súvisieť s nákupom munície v čase, kedy bol Naď ministrom obrany. Túto muníciu sme venovali Ukrajine.

„Chcem poďakovať ľuďom, ktorí píšu strane Demokrati a podporujú nás,“ povedal Juraj Šeliga. „Predsedníctvo strany Demokrati prijalo rozhodnutie, že podporujeme Jaroslava Naďa a to, že sme pomáhali Ukrajine,“ povedal Šeliga.

Za Naďa sa postavil aj Eduard Heger, ktorý bol v čase nákupu predsedom vlády. Tvrdí, že za rozhodnutím nakúpiť muníciu a darovať ju Ukrajine si stojí a že sme si tým vyslúžili obdiv sveta.

„Ako strana stojíme za Jaroslavom Naďom. Kroky, ktoré sme podnikali boli správne a legálne, preto sa neobávame akéhokoľvek vyšetrovania,“ povedal heger.

Naď je v Kanade

Jaroslav Naď, bývalý minister obrany a predseda strany Demokrati, sa momentálne nachádza v Kanade, kde trávi čas so svojím synom. Práve počas jeho neprítomnosti sa podľa informácií médií slovenská polícia pokúsila o jeho zadržanie. Neúspešne. Naď na túto situáciu zareagoval ironicky ladeným statusom, v ktorom potvrdil, že by pomoc Ukrajine poskytol znova. A ešte intenzívnejšie.

Polícia plánovala zadržať Naďa, ten však v tom čase už niekoľko dní pobýval v Kanade. Miesto neho boli zadržaní iní bývalí predstavitelia rezortu obrany. Konkrétne Alexander Gurský, niekdajší šéf štátneho podniku Konštrukta Defense, a Peter Kozák, bývalý generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany.

„Dnešné teátro ma, úprimne, ani neprekvapilo a ani nevyrušilo. Čakal som takéto divadielko už pár mesiacov. Veď som o tom aj verejne hovoril,“ napísal Naď na Facebooku.

Podľa neho ide o snahu prekryť neschopnosť vlády riešiť podstatné problémy. „Potrebujú prekrývať svoju neschopnosť, zbedačovanie občanov a zlodejiny, tak hľadajú témy. Raz je to zmena ústavy, potom neutralita a inokedy zatváranie predstaviteľov opozície.“ Ironicky sa vyjadril aj k samotnej situácii. „Ešteže som to opakovane verejne hovoril aj pred odchodom, nech agenti vedia. No a napriek tomu cirkus Humberto. Trapoši.“