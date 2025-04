Posledná séria jedného z najsledovanejších seriálov za posledné roky prichádza na Netflix: Blíži sa veľkolepé rozuzlenie

Temne očarujúci stalker a vrah, ktorý si získal srdcia miliónov fanúšikov z celého sveta, sa vracia na obrazovky. Posledná séria štartuje na Netflixe už dnes a sľubuje napínavé finále príbehu, ktorý sa už sedem rokov drží na prvých priečkach medzi najsledovanejšími titulmi.

Dnešný deň je pre fanúšikov seriálu YOU výnimočný, pretože na streamovaciu platformu Netflix prichádza dlhoočakávaná piata a zároveň posledná séria jedného z najúspešnejších psychologických trilerov posledných rokov. Príbeh charizmatického, no nebezpečného Joea Goldberga sa tak blíži k svojmu dramatickému finále.

YOU sa lúči, no rozhodne nie potichu

Po takmer dvojročnej pauze sa dej vráti späť tam, kde to všetko začalo, do pulzujúceho New Yorku. Joe sa po temných peripetiách v Londýne opäť objaví v známom prostredí, čo otvorí dvere nielen nostalgii, ale aj možnej konfrontácii s minulosťou, ktorú sa snažil pochovať.

Návrat do mesta, kde kedysi viedol kníhkupectvo Mooney´s, tak symbolicky uzatvorí kruh jeho zvráteného života.

Seriál už sedem rokov patrí medzi najobľúbenejšie

Prvá séria seriálu YOU vyšla ešte v roku 2018 a okamžite si získala úspech u divákov, čo potvrdzuje aj skvelé hodnotenie na filmovom portáli ČSFD — 78 %. Kým druhá séria s hodnotením 77 % je v tesnom závese, tak tretia a štvrtá séria so 75 % a 72 % trochu zaostávajú.

Nakoľko ide o poslednú sezónu obľúbeného seriálu, jeho tvorcovia stoja pred náročnou úlohou uspokojiť očakávania fanúšikov, uzavrieť všetky dejové línie a zároveň spravodlivo ukončiť osud muža, ktorý síce pôsobí príťažlivo, ale v skutočnosti je chladnokrvným vrahom.

Ukážky z 5. série naznačujú, že sa fanúšikovia majú skutočne na čo tešiť. Divákov čaká napätie, neočakávané zvraty a morálne dilemy. Či sa Joe postaví pred spravodlivosť, sa môžete dozvedieť už dnes 24. apríla na Netflixe.