Posádka misie Artemis 2 posiela ľuďom dôležitý odkaz: Nad týmto by sme sa mali všetci zamyslieť

Roland Brožkovič
TASR
Astronauti pri pohľade na Zem zo vzdialenosti 400-tisíc kilometrov pochopili, čo je skutočne dôležité.

Astronauti lunárnej misie Artemis 2 po návrate z historického preletu okolo Mesiaca uviedli, že počas letu si uvedomili izolovanosť Zeme vo vesmíre a vyzvali na väčšiu jednotu ľudí na planéte. Astronauti to uviedli na tlačovej konferencii po úspešnom ukončení misie, informovala agentúra AFP.

Ako AFP pripomenula, posádka modulu Orion absolvovala prvý prelet okolo Mesiaca po viac než 50 rokoch a dostala sa vo vesmíre ďalej než akákoľvek predchádzajúca posádka. Misia sa skončila v noci na sobotu SELČ úspešným pristátím do oceánu pri pobreží Kalifornie.

Sme jedna posádka

Veliteľ misie Reid Wiseman, astronauti Victor Glover a Jeremy Hansen sa na tlačovej konferencii zúčastnili spolu s astronautkou Christinou Kochovou, ktorá uviedla, že počas letu ju zaujala najmä perspektíva pohľadu na Zem z vesmíru. „To, čo ma zaujalo, nebola ani tak samotná Zem, ale černota, ktorá ju obklopovala. Zem bola akoby len záchranný čln, nehybne zavesený vo vesmíre,“ povedala Christina Kochová.

Následne sa zhlboka nadýchla a povedala vetu: „Viem, že o tejto ceste som sa ešte všetko nenaučila a mnohé ma ešte táto cesta len teraz naučí. Jednu novú vec som však zistila: Planéta Zem, vy ste jedna posádka“.

Hansen uviedol, že posádka dosiahla viaceré prvenstvá – Glover bol prvým človekom tmavej pleti na obežnej dráhe Mesiaca, Kochová prvou ženou a on ako Kanaďan prvým neamerickým členom misie. Dodal, že rôznorodosť posádky je podľa neho odrazom ľudstva ako celku.

Počas misie astronauti zhotovili tisíce fotografií, zozbierali stovky gigabajtov dát, zaznamenali aj unikátne zatmenie Slnka za Mesiacom a pozorovali dopady meteoritov na povrch Mesiaca. Administrátor amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman uviedol, že táto misia je dôležitým krokom programu Artemis, ktorého cieľom je dlhodobá prítomnosť človeka na Mesiaci a v budúcnosti aj lety na Mars.

„Artemis 2 si budeme navždy pamätať. Je to moment, keď sme opäť videli Mesiac, keď sa detské sny stali misiami. Pomohli ste svetu opäť uveriť a na to sa nezabudne,“ povedal Isaacman. NASA plánuje návrat astronautov na mesačný povrch najskôr v roku 2028.

Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

