Posádka misie Artemis 2 posiela ľuďom dôležitý odkaz: Nad týmto by sme sa mali všetci zamyslieť

Astronauti lunárnej misie Artemis 2 po návrate z historického preletu okolo Mesiaca uviedli, že počas letu si uvedomili izolovanosť Zeme vo vesmíre a vyzvali na väčšiu jednotu ľudí na planéte. Astronauti to uviedli na tlačovej konferencii po úspešnom ukončení misie, informovala agentúra AFP.
Ako AFP pripomenula, posádka modulu Orion absolvovala prvý prelet okolo Mesiaca po viac než 50 rokoch a dostala sa vo vesmíre ďalej než akákoľvek predchádzajúca posádka. Misia sa skončila v noci na sobotu SELČ úspešným pristátím do oceánu pri pobreží Kalifornie.
Sme jedna posádka
Veliteľ misie Reid Wiseman, astronauti Victor Glover a Jeremy Hansen sa na tlačovej konferencii zúčastnili spolu s astronautkou Christinou Kochovou, ktorá uviedla, že počas letu ju zaujala najmä perspektíva pohľadu na Zem z vesmíru. „To, čo ma zaujalo, nebola ani tak samotná Zem, ale černota, ktorá ju obklopovala. Zem bola akoby len záchranný čln, nehybne zavesený vo vesmíre,“ povedala Christina Kochová.
Následne sa zhlboka nadýchla a povedala vetu: „Viem, že o tejto ceste som sa ešte všetko nenaučila a mnohé ma ešte táto cesta len teraz naučí. Jednu novú vec som však zistila: Planéta Zem, vy ste jedna posádka“.
„Planet Earth: You. Are. A. Crew.“
Artemis II mission specialist Christina Koch reflects on what it means to be a „crew.“ pic.twitter.com/Aw3agt04GG
— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026
Hansen uviedol, že posádka dosiahla viaceré prvenstvá – Glover bol prvým človekom tmavej pleti na obežnej dráhe Mesiaca, Kochová prvou ženou a on ako Kanaďan prvým neamerickým členom misie. Dodal, že rôznorodosť posádky je podľa neho odrazom ľudstva ako celku.
Počas misie astronauti zhotovili tisíce fotografií, zozbierali stovky gigabajtov dát, zaznamenali aj unikátne zatmenie Slnka za Mesiacom a pozorovali dopady meteoritov na povrch Mesiaca. Administrátor amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman uviedol, že táto misia je dôležitým krokom programu Artemis, ktorého cieľom je dlhodobá prítomnosť človeka na Mesiaci a v budúcnosti aj lety na Mars.
„Artemis 2 si budeme navždy pamätať. Je to moment, keď sme opäť videli Mesiac, keď sa detské sny stali misiami. Pomohli ste svetu opäť uveriť a na to sa nezabudne,“ povedal Isaacman. NASA plánuje návrat astronautov na mesačný povrch najskôr v roku 2028.
