Posádka Artemis 2 sa vrátila na Zem: Pristáli v Tichom oceáne

ARTEMIS II

Reprofoto: X.com (@NASA)

Michaela Olexová
TASR
„Teším sa na stretnutie s vami všetkými čoskoro v Bielom dome. Urobíme to ešte raz a potom ďalší krok bude Mars!“, vyhlásil Trump.

Štyria astronauti misie Artemis 2 sa po rekordnom oblete kozmickou loďou Orion okolo Mesiaca vrátili na Zem. Svoju 10-dňovú misiu ukončili v piatok podvečer pacifického času bezpečným pristátím do vôd Tichého oceánu pri pobreží Kalifornie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.

Loď Orion bola pri vstupe do zemskej atmosféry vystavená extrémne vysokej teplote, pričom astronautov chránil špeciálny tepelný štít. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že ich prelet zemskou atmosférou trval menej ako 15 minút.

Prekonali viac než 2,3 milióna kilometrov

Šéf agentúry Jared Isaacman privítal posádku osobne a zablahoželal jej ku „skutočne historickému úspechu“. Astronauti mávali, usmievali sa do kamier a ukazovali palec nahor. NASA uviedla, že posádka je „zdravá a šťastná“.

Špecializované záchranné tímy pomohli posádke vystúpiť z kapsuly Orion v Tichom oceáne neďaleko San Diega. Následne mali byť prevezení na námornú loď a odtiaľ letecky prepravení do Johnsonovho vesmírneho strediska NASA v Houstone v Texase.

Posádka bola zložená z amerických astronautov Victora Glovera, Christiny Kochovej a Reida Wisemana, ako aj Kanaďana Jeremyho Hansena.

Minulý týždeň superťažká raketa Space Launch System (SLS) vyniesla kozmickú loď Orion z mysu Canaveral v americkom štáte Florida na obežnú dráhu Zeme, odkiaľ sa neskôr vydala k Mesiacu. Štyria astronauti sa tak stali vôbec prvými ľuďmi, ktorým sa po vyše 50 rokoch podarilo dostať do jeho blízkosti.

Počas svojej cesty, pri ktorej sledovali aj odvrátenú stranu jedinej prirodzenej družice Zeme, boli vo vesmíre ďalej než ktokoľvek pred nimi. Historická misia sledovala trajektóriu v tvare osmičky okolo Zeme a Mesiaca a prekonala viac než 2,3 milióna kilometrov.

Prezident: Ďalším krokom bude Mars

Americký prezident Donald Trump v piatok zagratuloval astronautom misie Artemis 2 krátko po tom, ako pristáli v Tichom oceáne a zavŕšili tak svoju cestu okolo Mesiaca, pričom za budúci cieľ vysielania misií označil Mars. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Blahoželám skvelej a mimoriadne talentovanej posádke Artemis 2. Celá cesta bola veľkolepá, pristátie dokonalé a ako prezident Spojených štátov nemôžem byť viac hrdý!“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

„Teším sa na stretnutie s vami všetkými čoskoro v Bielom dome. Urobíme to ešte raz a potom ďalší krok bude Mars!“, vyhlásil Trump.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac