Posádka Artemis 2 sa vrátila na Zem: Pristáli v Tichom oceáne

Štyria astronauti misie Artemis 2 sa po rekordnom oblete kozmickou loďou Orion okolo Mesiaca vrátili na Zem. Svoju 10-dňovú misiu ukončili v piatok podvečer pacifického času bezpečným pristátím do vôd Tichého oceánu pri pobreží Kalifornie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.
Loď Orion bola pri vstupe do zemskej atmosféry vystavená extrémne vysokej teplote, pričom astronautov chránil špeciálny tepelný štít. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že ich prelet zemskou atmosférou trval menej ako 15 minút.
Prekonali viac než 2,3 milióna kilometrov
Šéf agentúry Jared Isaacman privítal posádku osobne a zablahoželal jej ku „skutočne historickému úspechu“. Astronauti mávali, usmievali sa do kamier a ukazovali palec nahor. NASA uviedla, že posádka je „zdravá a šťastná“.
Špecializované záchranné tímy pomohli posádke vystúpiť z kapsuly Orion v Tichom oceáne neďaleko San Diega. Následne mali byť prevezení na námornú loď a odtiaľ letecky prepravení do Johnsonovho vesmírneho strediska NASA v Houstone v Texase.
Posádka bola zložená z amerických astronautov Victora Glovera, Christiny Kochovej a Reida Wisemana, ako aj Kanaďana Jeremyho Hansena.
The Artemis II crew has arrived back on Earth, ending a nearly 10-day journey around the Moon. The trip took them farther into space than humans have ever gone before, and now they’re safely home with us.https://t.co/XmDQwNlCPR pic.twitter.com/Cwu312cZqJ
— NASA (@NASA) April 11, 2026
Minulý týždeň superťažká raketa Space Launch System (SLS) vyniesla kozmickú loď Orion z mysu Canaveral v americkom štáte Florida na obežnú dráhu Zeme, odkiaľ sa neskôr vydala k Mesiacu. Štyria astronauti sa tak stali vôbec prvými ľuďmi, ktorým sa po vyše 50 rokoch podarilo dostať do jeho blízkosti.
Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC
— NASA (@NASA) April 11, 2026
Počas svojej cesty, pri ktorej sledovali aj odvrátenú stranu jedinej prirodzenej družice Zeme, boli vo vesmíre ďalej než ktokoľvek pred nimi. Historická misia sledovala trajektóriu v tvare osmičky okolo Zeme a Mesiaca a prekonala viac než 2,3 milióna kilometrov.
Prezident: Ďalším krokom bude Mars
Americký prezident Donald Trump v piatok zagratuloval astronautom misie Artemis 2 krátko po tom, ako pristáli v Tichom oceáne a zavŕšili tak svoju cestu okolo Mesiaca, pričom za budúci cieľ vysielania misií označil Mars. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Blahoželám skvelej a mimoriadne talentovanej posádke Artemis 2. Celá cesta bola veľkolepá, pristátie dokonalé a ako prezident Spojených štátov nemôžem byť viac hrdý!“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Teším sa na stretnutie s vami všetkými čoskoro v Bielom dome. Urobíme to ešte raz a potom ďalší krok bude Mars!“, vyhlásil Trump.
