Najďalej od Zeme a bez signálu: Artemis 2 prekonala historický rekord. Na 40 minút „zmizla“, bola bez spojenia

Nina Malovcová
Štyroch astronautov misie Artemis 2 pri oblete Mesiaca vedci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na Zemi nedokázali kontaktovať. Došlo k očakávanému výpadku komunikácie, ktorý trval približne 40 minút.

„Uvidíme sa na druhej strane,“ povedal astronaut Victor Glover pár minút pred tým, ako sa spojenie prerušilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Stále budeme cítiť vašu lásku zo Zeme, a všetkých vás tam dole na Zemi a okolo nej, milujeme z Mesiaca,“ dodal Glover.

Spojenie sa podarilo obnoviť

Po asi 40-minútovom výpadku komunikácia sa spojenie lode Orion s riadiacim strediskom NASA obnovilo. „Vždy si vyberieme Zem, vždy si vyberieme jeden druhého,“ povedala astronautka Christina Kochová vo svojom prvom vyjadrení po obnovení signálu.

Posádka vykonávala viac ako šesťhodinové pozorovanie Mesiaca, dokumentujúc jeho povrch, ktorý bol doteraz známy najmä z fotografií robotických sond. Profesor astronómie Derek Buzasi označil čas samoty astronautov za „vzrušujúci a trochu desivý“. Pripomenul, že k podobným situáciám došlo aj počas misií Apollo v 60. a 70. rokoch. „Všetci sme vtedy trochu zatajili dych,“ povedal.

Rekordná vzdialenosť a návrat na Zem

Krátko pred koncom obletu astronauti zažili aj zatmenie Slnka, keď bude za Mesiacom. Posádka Misie Artemis 2 sa dnes dostala najďalej od našej planéty. Predchádzajúci rekord vytvorila misia Apollo 13 v roku 1970, ktorá sa od Zeme vzdialila na približne 400 171 kilometrov. Artemis 2 by ho mala prekonať o približne 6606 kilometrov.

Loď Orion sa po oblete Mesiaca vydá späť k Zemi. Podľa aktuálneho harmonogramu by mala pristáť v piatok pacifického času (v noci na sobotu SELČ) v Tichom oceáne.

