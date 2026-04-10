Syn Bidena vyzval Trumpových synov na súboj v klietke. Pôjdem do toho na 100 %, tvrdí Hunter Biden

Čiastočne mohlo ísť o žart.

Hunter Biden, syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, vyzval dvoch synov súčasného prezidenta Donalda Trumpa Erica a Donalda mladšieho na súboj v klietke. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Čiastočne mohlo ísť o žart

Hunter Biden vo videu na sociálnych sieťach uviedol, že telefonoval s influencerom Andrewom Callaghanom, ktorý mu povedal, že by takýto zápas zorganizoval. „Myslím, že sa snaží zorganizovať zápas v klietke, ja verzus Eric a Don mladší. Povedal som mu, že do toho pôjdem, na 100 %, ak to dokáže,“ uviedol.

Viaceré podrobnosti o takomto zápase sú nejasné vrátane toho, či by bratia Trumpovci bojovali spoločne alebo samostatne a kde by sa takáto udalosť mohla uskutočniť. Ani jeden zo synov súčasného republikánskeho prezidenta sa k výzve nevyjadril.

Callaghan podľa denníka USA Today naznačil, že čiastočne mohlo ísť o žart, no dodal, že by takýto zápas rád zorganizoval, ak by všetky strany boli ochotné vstúpiť do oktagónu.

Ruské úrady prakticky úplne zablokovali aplikáciu Telegram. Denne ju používa 65 miliónov Rusov

