Porovnali sme pracovné možnosti mladých učiteľov: V Bratislave si môžu zarobiť aj 2-tisíc eur, inde majú problém zamestnať sa

Problematika kvalitného školstva je na stole nepretržite už niekoľko rokov. Najčastejšie sa riešila výška učiteľského platu, ktorý mnohí považovali za nedostatočný. Rokmi sa mzda zamestnancov v školstve začala hýbať smerom nahor a vyzerá to tak, že by tento trend mohol pokračovať. Z pozadia sa však derie ďalší, nie až taký komentovaný problém — zamestnanie mladých učiteľov po škole.

Mimo Bratislavy máte so zamestnaním ťažkosti

Problematiku zamestnanosti po škole môžeme logicky rozdeliť na dve časti, pričom každá rieši svoje špecifické ťažkosti. Kým v Bratislave sa o učiteľov základné a stredné školy, takpovediac, bijú, mimo nej má školstvo opačný problém. Aj v súčasnosti je pri pohľade na portál edujobs.sk jasné, aká je realita. Z 327 pracovných ponúk pre učiteľa základnej školy je až 190 z Bratislavy, alebo jej blízkeho okolia.

Veľmi podobný trend badáme tiež pri stredných školách, kde aktuálne potenciálni učitelia nájdu 215 dostupných pracovných pozícií, z toho väčšiu časť v Bratislave a okolí. Ak by ste sa chceli zamestnať v mestách na strednom či východnom Slovensku, tieto ponuky bez problémov spočítate na prstoch jednej ruky a to, podotýkame, ide predovšetkým o učiteľov angličtiny a informatiky. Tí nemajú problém s prácou prakticky v žiadnom slovenskom regióne.

Druhá strana mince je samotná Bratislava. Na internete sa často objavujú názory, prečo noví učitelia nejdú učiť do hlavného mesta, keď je v ňom toľko možností. Nuž, stačí si pozrieť platovú tabuľku začínajúceho pedagóga a náklady na život v hlavnom meste. Pre mladého človeka je sťahovanie do Bratislavy a následné dôstojné vyžitie v nej veľmi obtiažne. Len nedávno analytici zverejnili návrh, podľa ktorého by mali učitelia dostávať mzdu aj v závislosti od regiónu, v ktorom učia. To sa, pochopiteľne, stretlo s nevôľou mimobratislavských zamestnancov školstva.

Súkromný sektor je lákavejší

Ďalším problémom pre štátne školstvo je fakt, že tých šikovnejších si často do svojich radov zlákajú rôzne súkromné školy. Tie im často vedia poskytnúť oveľa dôstojnejšie podmienky a to ako z finančnej stránky, tak aj z pohľadu materiálneho zabezpečenia týchto škôl. Ako vyplýva z ponúk na portáli Profesia.sk, výhodu opäť majú jazykovo zameraní učitelia, no súkromný sektor ponúka príležitosť aj pre iné vyštudované kombinácie.

Finančné ohodnotenie sa pohybuje na úrovni od 1 600 eur, až do výšky 2 000 eur s rôznymi inými benefitmi. Globálne môžeme hovoriť o podmienkach, ktoré nadaného, čerstvo vyštudovaného učiteľa budú lákať oveľa viac.