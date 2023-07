Môžete zarobiť až 20 eur za hodinu. Hľadali sme najlepšie letné brigády na Slovensku, na niektoré treba mať odvahu

Leto je v plnom prúde a mnoho študentov už naberá svoje prvé pracovné skúsenosti prostredníctvom rôznych brigád. Tie najčastejšie ponúkajú veľkoobchodné reťazce, gastro prevádzky, ale aj iné firmy, ktoré majú v lete viac pracovných povinností, s ktorými potrebujú pomôcť. Ktoré brigády sú však najlepšie platené?

V článku sa dozviete: aké brigády sú na Slovensku najlepšie platené;

kde dostanete až 20 eur za hodinu;

či sa na Slovensku oplatí brigádovať;

aká je náplň práce brigádnika v pohrebnej službe.

Mnohí odchádzajú do zahraničia

Domáce ponuky brigád často spája jedna vec — nie príliš atraktívne finančné ohodnotenie. Bohužiaľ, pri prechádzaní pracovných ponúk sme v drvivej väčšine natrafili na brigády, ktoré ponúkajú 4-5 eur na hodinu, čo je síce v rámci prvej pracovnej skúsenosti štandardná odmena, no pre niektorých nie dostačujúca. Preto sa mnohí za letnou prácou vydajú do zahraničia, odkiaľ si okrem skúseností donesú aj niekoľko ušetrených stoviek eur. Čo však v prípade, ak niekto chce ostať na Slovensku a aj napriek tomu solídne zarobiť?

Nemusíme si klamať, v takom prípade veľa možností nie je. Ak človek neovláda cudzí jazyk, prípadne nie je schopný v IT sfére, nájsť si dobre platenú brigádu je náročné. Aj napriek tomu sa nám pri skúmaní portálu Profesia.sk podarilo objaviť niekoľko ponúk, ktoré záujemcom sľubujú veľmi zaujímavé finančné ohodnotenie. Nejde však o úplne štandardné práce a v niektorých prípadoch je potrebná tiež značná dávka odvahy a pracovnej zručnosti.

Ste ochotní pracovať v pohrebníctve? Potom na vás čaká 18 eur za hodinu

Ako sme už naznačili, pri dnešnom článku sme sa zamerali na brigády, ktoré vyslovene nevyžadujú žiadnu predchádzajúcu prax, vzdelanie v odbore, ani iné profesionálne znalosti, zručnosti a kurzy. Záujemcovia musia mať predovšetkým chuť pracovať, byť flexibilní a prispôsobiví, ale v niektorých prípadoch aj odvážni a manuálne zruční. Nie každý má totiž guráž na prácu hoci v pohrebníctve.

Áno, jedna z prvých ponúk, ktorá nám vďaka vysokej hodinovej odmene padla do oka, bola tá z pohrebnej služby v Púchove. Zamestnávateľ tu okrem pracovníkov na plný úväzok hľadá aj brigádnikov, ktorí budú mať v náplni práce prevoz, úpravu a obliekanie zosnulých, pohrebné obrady, ale aj administratívu. Podmienkou je vlastné osobné vozidlo, trvalý pobyt do 40 kilometrov od Púchova (z dôvodu flexibility a dochádzania do práce), a tiež zručnosť a prax v šoférovaní. Ponúkaná odmena uvedená na portáli Profesia je 18 eur za hodinu.

Doba praje manuálne zručným