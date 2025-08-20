Poriadne nás zleje: Pripravte sa, zajtra nás už od rána čakajú búrky, pršať tak rýchlo neprestane. Teplota pôjde dolu

Na celom území Slovenska treba od štvrtka (21. 8.) rána počítať s dažďom, počas dňa aj s búrkami. V niektorých krajoch platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami už od polnoci. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstrahy pred dažďom
Od polnoci treba s búrkami počítať v Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji. Od štvrtka 12.00 h platia výstrahy aj vo zvyšku krajov. SHMÚ varuje, že búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za polhodinu, náraz vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpy.
Vo štvrtok zároveň od 6.00 h platia na celom území SR výstrahy pred dažďom. „Lokálne sa očakáva výskyt dažďa s intenzitou viac ako 25 mm za šesť hodín, pričom celkový úhrn za uvedené obdobie môže ojedinele presiahnuť 50 mm,“ uviedol SHMÚ.
Ako sme vás už informovali, denná teplota bude aj v najteplejších lokalitách len niekoľko stupňov nad 20 stupňov Celzia.
