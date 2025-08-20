Užite si teplo, kým môžete: Počasie sa zmení zo dňa na deň. Valia sa na nás lejaky a nízke teploty. Ak bude 20 °C, budete radi

Leto sa ešte na chvíľu pripomenie, no už len na krátko. Slovensko má pred sebou posledný deň, počas ktorého si budete môcť užiť slnko a vyššie teploty typické pre tropické dni. Už večer sa však na oblohe začnú objavovať prvé oblaky a v priebehu štvrtka nastane prudká zmena.
Ako upozorňuje portál iMeteo, nad naším územím sa prehĺbi oblasť nízkeho tlaku, dorazí studený front a počasie sa zmení z príjemne letného na výrazne chladnejšie. Spolu s tým prídu aj výdatné zrážky a búrky, ktoré môžu byť na niektorých miestach intenzívne.
Horúčavy sa končia, prichádza posledný letný deň
Vlna extrémnych horúčav je už minulosťou a posledné dni priniesli príjemné letné počasie. Na oblohe prevláda slnko a teploty sa držia na ideálnej úrovni, za čo vďačíme tlakovej výši nad Karpatskou oblasťou. Tá však postupne slabne a už zajtra sa začne prejavovať oblasť nízkeho tlaku zo severovýchodu.
Z juhozápadu k nám pritom dorazí teplý a vlhší vzduch. Ešte dnes to znamená vysoké teploty, ktoré na juhu Slovenska presiahnu +30 °C. Na väčšine územia sa budú pohybovať medzi +25 °C až +29 °C. Večer však začnú od západu pribúdať oblaky a lokálne sa objavia aj prvé slabšie zrážky.
Štvrtok prinesie búrky aj prudký pokles teplôt
Vo štvrtok zasiahne Slovensko studený front, ktorý so sebou prinesie intenzívne zrážky a búrky. Miestami môže spadnúť aj do 100 mm zrážok, čo môže vyvolať problémy. Najvýraznejšia zmena však príde v podobe teplôt.
Tropické hodnoty sa už nevrátia, najvyššie teploty budú len medzi +20 °C až +26 °C. Na severe Slovenska sa ochladí ešte výraznejšie a teplomer ukáže len +15 °C až +20 °C. Oproti stredajším hodnotám to bude pokles aj o 10 °C.
Ochladenie potrvá dlhšie
Ochladenie nebude krátkodobé. Do našej oblasti totiž začne prúdiť veľmi chladný morský vzduch, ktorý tu pretrvá niekoľko dní. Podľa numerického modelu ECMWF nás najchladnejšie počasie čaká cez víkend, kedy aj v Bratislave teploty vystúpia len tesne nad +20 °C.
Budúci týždeň síce prinesie mierne oteplenie, no k hodnotám nad +25 °C sa dostaneme najskôr v druhej polovici týždňa. Pred nami je teda séria chladnejších dní, ktorú odštartuje vlna búrok a intenzívnych lejakov.
