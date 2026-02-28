Poplašné sirény sa rozozvučali aj v ďalších krajinách. Iránom podporovaní povstalci avizujú obnovenie útokov

Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovci v reakcii na americké a izraelské útoky na Irán v sobotu avizovali obnovenie raketových a dronových útokov na námorné trasy a na Izrael. Poplašné sirény sa po útoku Izraela a USA v Iráne medzitým rozozvučali v Bahrajne, Katare či Jordánsku, píše TASR.
Obnovenie útokov jemenských povstalcov potvrdili pre agentúru AP dvaja nemenovaní predstavitelia s tým, že prvý môže prísť už v sobotu večer. Povstalci pozastavili útoky na námorné trasy v Červenom mori a v Izraeli na jeseň v rámci dohody s administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorá zas zastavila americké útoky proti húsíom.
Sirény sa v sobotu ozývali v bahrajnskej Manáme, kde je v súčasnosti nasadená Piata flotila amerického námorníctva. Ministerstvo vnútra zároveň rozoslalo obyvateľom výstrahy aj prostredníctvom mobilných telefónov.
