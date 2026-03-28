Už nástupný plat je 4 800 € mesačne: Našli sme prácu, ktorú neohrozí ani umelá inteligencia

štúdium na Norland College

Reprofoto: TikTok.com (@nanny_lillie)

Michaela Olexová
Kým absolventi finančných odborov v Spojenom kráľovstve začínajú približne na sume 52 545 eur ročne, tu si prídete na zhruba 57 733 eur.

Inštitúcia Norland College, ktorá sa uchádza o univerzitný status, školí elitné opatrovateľky. Jej meno sa spája aj s Marie Borallovou, ktorá pracuje pre princa a princeznú z Walesu.

Štúdium na tejto prestížnej škole rozhodne nepatrí medzi lacné. Ako informuje MailOnline, ročné školné dosahuje výšku 17-tisíc libier (približne 19 600 eur), čo však v kontexte britského vzdelávacieho systému nepredstavuje nič výnimočné. Študenti si navyše musia zabezpečiť aj povinnú uniformu, ktorá stojí ďalších 1 000 libier (asi 1 155 eur).

Štúdium ako z filmov s Jamesom Bondom

Náplň štúdia pripomína skôr scenár akčného filmu než klasickú výučbu. Budúce opatrovateľky sa učia napríklad únikové manévre za volantom alebo základy bojových umení.

Okrem sebaobrany absolvujú aj kurzy emočného koučingu, detskej masáže, kyberbezpečnosti či dokonca drámy a divadla.

@nanny_lillie London orientation day🇬🇧📍#norlandnanny #nanny #norland #nannylife #london #londonlife #londontiktok ♬ Good Morning London – Emma Taylor

Ak inštitúcia získa univerzitný status, pôjde o jednu z najprestížnejších a zároveň najmenších škôl v Spojenom kráľovstve. Študovať na nej bude len približne 400 študentov. Minulý rok sa do prvého ročníka hlásilo 230 ľudí, pred piatimi rokmi približne 155. Škola pritom prijíma 100 študentov ročne.

Nástupný plat vo výške viac ako 4 800 eur mesačne

