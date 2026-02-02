Za 2 908 eur mesačne môžete pracovať na Antarktíde. Hľadajú aj ľudí bez vysokoškolského vzdelania

Túžite začať od nuly na mieste, kam sa dostane len hŕstka ľudí na celej planéte, a za jediný rok tam nazbierať skúsenosti, aké nemá takmer nikto iný? Ak ste si na obe otázky odpovedali áno, máme pre vás ponuku, aká sa neobjavuje každý deň.
Mimoriadne atraktívnu pracovnú príležitosť prináša novoročná kampaň Britského antarktického prieskumu (BAS).
Výskumná organizácia aktuálne hľadá záujemcov o prácu na najjužnejšom kontinente planéty. Ako informoval portál IFL Science, BAS ponúka viacero pracovných pozícií pre ľudí, ktorí by si chceli vyskúšať život na Antarktíde.
Tesári, inštalatéri aj potápači
Hoci najväčší záujem je tradične o vedcov a výskumníkov, šancu majú aj uchádzači bez vysokoškolského vzdelania.
Chod antarktických staníc totiž zabezpečuje aj široké spektrum technického a podporného personálu. BAS hľadá napríklad tesárov, kuchárov, inštalatérov, potápačov či pracovníkov na obsluhu lodí a špecializovaných strojov.
Platový základ pritom dosahuje 30 244 libier ročne (približne 34 905 eur).
Počas výkonu práce sú navyše hradené všetky životné náklady – od ubytovania a stravy cez cestovanie, špeciálne oblečenie, pracovné nástroje až po odborné školenia. V praxi to znamená, že celú výplatu si môžete odložiť a odniesť so sebou úplne nedotknutú.
