Pomôže, ale bude mať podmienku. Diváci Dunaja, k vašim službám predvídajú dej a osud Waltera Klausa

Potom, ako skončila desiata séria, by si diváci mohli sprvu myslieť, že Waltera Klausa už viac nič neohrozí. Ako sa však ukázalo, v bezpečí bol jednu celú sériu, kým opäť skončil v nepriazni osudu. Tentoraz však nebol atentát spáchaný na neho, ale práve jeho podozrievajú, že tomu napomohol.
Vtedy, keď Lukáš postrelil Waltera Klausa, sa zdalo, že v seriáli končí. Nakoniec však prežil a po liečení sa vrátil k svojej rodine. Diváci tak rýchlo zistili, že aj napriek varovaniam Helga porodila zdravého synčeka a sama pôrod prežila, hoci bol predpoklad, že bude pre ňu fatálnym. Všetko vyzeralo nádejne až do chvíle, kým sa na obrazovkách neobjavila Astrid.
Znova získa moc
Astrid bola od začiatku pripravená uchmatnúť si Waltera pre seba. Nechcela ho totiž len ako milenca, ale ako rovnocenného partnera. On však nebol pripravený vzdať sa Helgy a svojich detí. Dokonca aj potom, ako mu Astrid prezradila, že Eliza nie je jeho dcéra, sa zbavil len jej a nie zvyšku svojej rodiny. Helga dostala na výber a po strate dcéry ostala v slzách. Teraz sa však zdá, že môže získať moc späť a spolu s ňou získa rafinovaným spôsobom naspäť aj malú Elizu.
„Helga ho z toho dostane, ale výmenou za Elizu, že ju privedie domov,“ znie najrozšírenejšia teória medzi divákmi. Veria totiž, že si Helga spomenie, že rovnakú aktovku, akú mal Sebastián Bach, si kupovala aj Astrid. Vinu by tak mohla zvaliť na ňu a zároveň by sa tak stala kľúčovým svedkom tohto prípadu. Diváci sú presvedčení, že pre ňu nebude problém dokázať Walterovu nevinu, keďže dôstojník, ktorý ho odviedol, má na Helgu slabosť.
V popise nasledujúcej epizódy, ako uvádza portál ČSFD, navyše stojí, že: „Helga musí zahodiť svoju hrdosť.“ Teda všetko nasvedčuje tomu, že spraví maximum, aby zachránila svojho manžela a skrz neho získala naspäť aj svoju dcérku.
