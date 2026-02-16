Poľsko by vzhľadom na ruskú hrozbu malo mať svoj vlastný jadrový program, tvrdí poľský prezident

Foto. SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ide o mimoriadne citlivú tému.

Poľsko by vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavuje Rusko, malo mať svoj vlastný jadrový program, uviedol poľský prezident Karol Nawrocki. „Cesta k poľskej jadrovej kapacite – pri všetkej úcte k medzinárodným predpisom – je cesta, ktorou by sme sa mali vydať,“ povedal v nedeľu večer pre stanicu Polsatnews. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Poľský prezident, označovaný za pravicovo orientovaného, je zároveň hlavným veliteľom poľských ozbrojených síl. Krajina zdieľa hranicu s Ukrajinou, ktorá sa už takmer štyri roky bráni ruskej vojenskej invázii, a hraničí aj s Bieloruskom, spojencom Moskvy. Keďže Poľsko sa nachádza priamo na hranici ozbrojeného konfliktu, bezpečnosť krajiny by mala byť posilnená programom jadrových zbraní, argumentoval v rozhovore Nawrocki. Neuviedol však, kedy by sa mohol takýto program v krajine začať realizovať.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Slabosť priťahuje agresiu: Po Mníchovskej konferencii zaznel jasný odkaz, musíme sa pripraviť na nové hrozby
2.
Družba stojí, alternatíva je more: Ukrajina neobnovila prepravu, Slovensko a Maďarsko chcú využiť Jadranský ropovod
3.
Slovensko prišlo o 500 miliónov eur: Fico neverí ani jednej strane, výpadok ropy označil za politické vydieranie
Zobraziť všetky články (1618)

Na otázku, či sa obáva ruskej reakcie na takýto krok, poľský prezident odpovedal: „Rusko dokáže reagovať agresívne na čokoľvek“. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz reagoval na prezidentov návrh opatrne. Podľa tlačovej agentúry PAP povedal, že otázka jadrových zbraní je „najcitlivejšou zo všetkých citlivých tém“.

Foto: SITA/AP

Sikorski sa vyjadril jasne

Kosiniak-Kamysz dodal, že je za vytvorenie vlastných výskumných a vývojových kapacít Poľska, verí však, že by bolo lepšie konať, než hovoriť o plánoch a zámeroch. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorski v pondelok zase jednoznačne odmietol zapojenie sa do spoločného európskeho mechanizmu jadrového odstrašovania. Na spoločnej tlačovej konferencii s českým rezortným kolegom Petrom Macinkom vo Varšave v tejto súvislosti pripomenul, že jeho krajina je signatárom Dohovoru o nešírení jadrových zbraní.

Poľsko, ktoré je členom Európskej únie aj NATO, je jedným z najbližších vojenských a politických spojencov Ukrajiny. Nawrocki touto iniciatívou zašiel ešte ďalej než jeho predchodca Andrzej Duda, ktorý v roku 2024 povedal, že jeho krajina je pripravená mať na svojom území rozmiestnené americké jadrové zbrane v rámci dohody NATO o zdieľaní jadrových zbraní.

Aliancia v tom čase uviedla, že rozšírenie rozmiestnenia jadrových zbraní neplánuje. Spojené štáty umiestňujú jadrové zbrane vo viacerých európskych krajinách v rámci ich zdieľania už niekoľko desaťročí, píše DPA. Neexistujú žiadne oficiálne informácie o presnom umiestnení, ale predpokladá sa, že tieto zbrane sú uskladnené v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Taliansku a Turecku.

