Politika zasiahla aj populárny nápoj: Podniky odstraňujú z nápojových lístkov názov obľúbenej kávy, dôvodom je Donald Trump

Káva americano patrí medzi najobľúbenejšie kofeínové nápoje na svete, no v niektorých kanadských kaviarňach sa tento názov prestáva používať. Majitelia sa rozhodli pre nový názov – canadiano. Dôvodom nie je len marketingová stratégia, ale aj politická reakcia na napäté vzťahy medzi Kanadou a USA.

Ako informuje Televízia Markíza s odvolaním sa na zahraničné denníky, nezvyčajný trend podľa webu Independent odštartovala spoločnosť Kicking Horse Coffee z Britskej Kolumbie. Reťazec, ktorý podáva canadiano už 16 rokov, na Instagrame vyzval ostatné kaviarne, aby sa pridali k tejto zmene.

Reakcie na ich iniciatívu však neboli len pozitívne. Niektorí zákazníci kritizovali tento krok ako zbytočný a vyzvali na bojkot podniku. Príspevok bol nakoniec odstránený, no myšlienka si už našla podporovateľov medzi ďalšími kaviarňami.

Podpora z Toronta aj Britskej Kolumbie

Jednou z prvých kaviarní, ktoré sa k zmene názvu pridali, bola Cafe Belém v Toronte. Majiteľ William Oliveira priznal, že pôvodne nechcel, aby jeho podnik riešil politické otázky, no napätie medzi krajinami ho prinútilo konať. „Je dôležité ukázať, že sa nenecháme zastrašiť,“ uviedol v rozhovore pre The Washington Post.

Podobný postoj zastáva aj Elizabeth Watsonová, majiteľka kaviarne Palisades Cafe v Britskej Kolumbii. Tá sa rozhodla názov americano odstrániť a podporiť iniciatívu. „Nemáme nutne na mysli politiku, ale páči sa nám myšlienka podporiť Kanadu,“ vysvetlila.

Napätie rastie aj v iných oblastiach

Zmena názvu kávy však nie je jedinou reakciou na výroky Donalda Trumpa. Kanadskí hokejoví fanúšikovia počas zápasov pískajú pri americkej hymne, pričom vznikli aj mobilné aplikácie pomáhajúce spotrebiteľom identifikovať kanadské výrobky, aby sa vyhli nákupu amerických produktov.

Vzťahy medzi USA a Kanadou sa výrazne zhoršili po Trumpovom nástupe do funkcie. Americký prezident v decembri vyhlásil, že Kanada by mala byť súčasťou Spojených štátov, pretože obchodné dohody sú podľa neho nevýhodné pre USA. „Myslím si, že by bolo lepšie, keby sa Kanada stala 51. štátom, pretože s ňou strácame miliardy dolárov ročne. A ja to nedovolím,“ vyhlásil Trump.

Okrem toho jeho administratíva viackrát pohrozila Kanade vysokými dovoznými clami, pričom niektoré z nich by mali nadobudnúť platnosť už od marca. Napriek tomu, že clá boli dočasne pozastavené, napätie medzi krajinami neutícha a protesty v podobe premenovanej kávy sú len jedným z mnohých prejavov nesúhlasu.