Parlament zažije od júla veľkú výmenu. SNS posiela do poslaneckých lavíc Milana Kováča

Národná rada

Foto: SITA/Národná rada SR

Dana Kleinová
TASR
Dvaja poprední politici SNS odmietli poslanecký mandát.

Novým poslancom Národnej rady (NR) SR za SNS bude Milan Kováč. Informoval o tom šéf národniarov Andrej Danko na stredajšej tlačovej konferencii. Vydvihol, že ide o skúseného komunálneho politika. Štátny tajomník na ministerstve školstva Ján Krišanda a primátor Holíča a podpredseda SNS Zdenko Čambal informovali, že si mandát neuplatnia.

„Vyše 30 rokov som členom SNS. Som veľmi rád a beriem to z úcty, že sa mi dostalo takej veci, že môžem robiť poslanca NR SR od 1. júla. Verím, že nesklamem členov strany, poslanecký klub SNS ani celé Slovensko a budem robiť čestne,“ povedal Kováč. V reakcii na novinársku otázku uviedol, že chce riešiť mnohé problémy týkajúce sa samospráv.

Iní kandidáti si zvolili inú cestu

Krišanda vysvetlil neuplatnenie mandátu poslanca parlamentu tak, že je človek, ktorý celý život pôsobí v športe a je aktívny medzi ľuďmi. „Preto som sa rozhodol naďalej vykonávať funkciu štátneho tajomníka na školstve,“ povedal. Čambal informoval, že chce pokračovať s prácou v meste Holíč. „Dvadsať rokov robím pre mesto a chcem pre to mesto robiť ďalej. Takže moje rozhodnutie je také, že si neuplatním mandát,“ dodal.

Kováč nastúpi do parlamentu po Miroslavovi Radačovskom, ktorý od 1. júla začne pôsobiť ako veľvyslanec Slovenskej republiky na Cypre.

Poslanec Miroslav Radačovský
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Súčasné zloženie Národnej rady

Predsedom NR SR je v súčasnosti Richard Raši a post podpredsedov zastupujú Tibor Gašpar (SMER-SD), Peter Žiga (HLAS-SD), Andrej Danko (SNS) a za opozíciu Martin Dubéci (Progresívne Slovensko).

Aktuálne zloženie NR SR vyzerá takto:

SMER – sociálna demokracia: Ján Richter, Dušan Jarjabek, Marián Saloň, Vladimír Baláž, Jaroslav Baška, Marcela Čavojová, Vladimír Faič, Dušan Galis, Tibor Gašpar, Richard Glück, Pavol Goga, Jozef Habánik, Augustín Hambálek, Ivan Hazucha, Ján Horváth, Jozef Ježík, Jozef Kačmár, Michal Kapuš, Daniel Karas, Marián Kéry, Stanislav Kubánek, Ján Kvorka, Boleslav Lešo, Michal Lukša, Vladimír Macášek, Zuzana Matejičková, Ján Mažgút, Jaroslav Mego, František Petro, Zuzana Plevíková, Ján Podmanický, Justín Sedlák, Andrej Sitkár, Peter Sokol, Anton Stredák, Michal Stuška, Peter Šuca, Igor Válek, Jozef Valocký, Ľubomír Vážny, Viliam Zahorčák.

HLAS – sociálna demokracia: Róbert Puci, Michal Bartek, Branislav Becík, Ján Blcháč, Jozef Cech, Miroslav Čellár, Dávid Demečko, Richard Eliáš, Štefan Gašparovič, Ján Hrubý, Karol Janas, Peter Kalivoda, Peter Kmec, Ľubica Laššáková, Zdenka Mačicová, Peter Náhlik, Alena Nováková, Paula Puškárová, Richard Raši, Zdenko Svoboda, Andrea Szabóová, Igor Šimko, Dušan Tittel, Erik Vlček, Peter Žiga.

Slovenská národná strana: Roman Michelko, Andrej Danko, Karol Farkašovský, Milan Garaj, Peter Kotlár, Dagmar Kramplová, Adam Lučanský, Dušan Muňko, Milan Kováč.

KDH: Igor Janckulík, Marián Čaučík, Ján Horecký, Monika Kolejáková, Rastislav Krátky, František Majerský, Milan Majerský, František Mikloško, Gabriel Paľa, Peter Stachura, Branislav Škripek, Andrea Turčanová.

Sloboda a Solidarita: Branislav Gröhling, Ondrej Dostál, Mária Kolíková, Martina Bajo Holečková, Karol Galek, Alojz Hlina, Juraj Krúpa, Vladimír Ledecký, Vladimíra Marcinková, Tomáš Szalay, Marián Viskupič.

Progresívne Slovensko: Zuzana Mesterová, Beáta Jurík, Zuzana Števulová, Irena Bihariová, Dávid Dej, Martin Dubéci, Richard Dubovický, Oskar Dvořák, Tina Gažovičová, Gréta Gregorová, Jana Hanuliaková, Ján Hargaš, Zora Jaurová, Štefan Kišš, Dana Kleinert, Ingrid Kosová, Marek Lackovič, Darina Luščíková, Natália Nash, Simona Petrík, Lucia Plaváková, Ondrej Prostredník, Michal Sabo, Jaroslav Spišiak, Tamara Stohlová, Michal Šimečka, Veronika Šrobová, Ivan Štefunko, Viliam Tankó, Michal Truban, Tomáš Valášek, Branislav Vančo, Veronika Veslárová.

SLOVENSKO – ZA ĽUDÍ: Michal Šipoš, Július Jakab, Lukáš Bužo, Igor Dušenka, Gábor Grendel, Marek Krajčí, Igor Matovič, Roman Mikulec, Peter Pollák, Jozef Pročko, Veronika Remišová, Anežka Škopová.

Nezaradení poslanci: Jana Bittó Cigániková, Ján Ferenčák, Ľubomír Galko, Pavel Ľupták, Roman Malatinec, Ivan Ševčík, Richard Vašečka.

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