Ak sa naplní tento scenár, Slovensko to pocíti najviac: Trump chce zaviesť 25 % clá na autá, lieky a čipy

Americký prezident Donald Trump v utorok (18. 2.) uviedol, že má v úmysle zaviesť clá na autá „v blízkosti 25 percent“ a podobné clá na dovoz polovodičov a farmaceutických výrobkov. Poskytol tak nové informácie o plánoch na ďalšie clá. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

„Bude to okolo 25 percent,“ povedal Trump novinárom v Mar-a-Lago na Floride, pričom poznamenal, že podrobnosti prídu v apríli. „Bude to 25 percent a viac a v priebehu roka to pôjde podstatne vyššie,“ dodal pri otázke o clách pre farmaceutický priemysel.

Trump od nástupu do úradu v januári oznámil celý rad colných poplatkov, ktoré zasiahnu spojencov aj protivníkov USA. Odborníci pritom varovali, že náklady na clá na dovoz často platia Američania, a nie zahraniční vývozcovia.

Približne 50 percent áut predaných v USA sa vyrába v domácich závodoch. V rámci dovozu približne polovica importu pochádza z Mexika a Kanady a druhá polovica z iných veľkých krajín, ktoré vyrábajú automobily.

Koncom minulého týždňa Trump povedal, že poplatky za autá prídu už 2. apríla, deň po tom, ako mu majú členovia jeho kabinetu doručiť správy, v ktorých načrtnú možnosti pre celý rad dovozných ciel.

Trump už dlho brojí proti tomu, čo nazýva nespravodlivým zaobchádzaním s exportom z USA na zahraničných trhoch.

Európa chystá recipročné opatrenia

Európska únia (EÚ) napríklad vyberá clo vo výške 10 percent na dovoz vozidiel, čo je štvornásobok colnej sadzby pre osobné automobily v USA vo výške 2,5 percenta. USA však vyberajú 25-percentné clo na pickupy z krajín ako Mexiko a Kanada, vďaka čomu sú takéto vozidlá vyrábané v USA vysoko ziskové.

Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa v stredu vo Washingtone stretne s americkými náprotivkami, ministrom obchodu Howardom Lutnickom, Trumpovým nominantom na obchodného splnomocnenca USA Jamiesonom Greerom a riaditeľom Národnej ekonomickej rady Kevinom Hassettom, aby prediskutovali rôzne clá, ktorými Trump hrozí.

Na otázku, či sa EÚ môže vyhnúť recipročným clám, Trump odpovedal, že Brusel už naznačil, že zníži svoje clá na americké autá na úroveň USA, hoci európski zákonodarcovia to popreli. Povedal tiež, že bude tlačiť na predstaviteľov EÚ, aby zvýšili dovoz áut a iných produktov z USA.

Americký prezident novinárom tiež povedal, že i clá na lieky a polovodičové čipy budú začínať na úrovni „25 percent alebo viac“, pričom v priebehu roka výrazne vzrastú.

Neuviedol dátum oznámenia týchto ciel s tým, že chce výrobcom liekov a čipov poskytnúť určitý čas na založenie tovární v USA, aby sa mohli vyhnúť clám. Očakáva, že niektoré z najväčších spoločností ohlásia nové investície v USA v najbližších niekoľkých týždňoch. Ďalšie podrobnosti neposkytol.