Miliardár Musk to s pomocou rastu populácie myslel vážne: Na svete privítal štrnásteho potomka, dostal netradičné meno

Elon Musk a Shivon Zilis oznámili príchod svojho štvrtého spoločného dieťaťa. Zilis v piatok 28. februára na sociálnej sieti X zverejnila, že spolu s miliardárom Muskom sú rodičia druhého syna, ktorého pomenovali Seldon Lycurgus. Konkrétny dátum jeho narodenia však nezverejnila.

„Po rozhovore s Elonom a pri príležitosti nádherného narodeninového dňa Arcadie sme sa rozhodli podeliť aj o správu o našom úžasnom a neuveriteľnom synovi Seldonovi Lycurgusovi. Je ako neporaziteľný bojovník s pevným srdcom zo zlata. Veľmi ho milujeme,“ napísala Zilis.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️

— Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025

Na príspevok reagoval aj samotný Musk jednoduchým srdiečkovým emotikonom. Zdroj blízky miliardárovi pre magazín People uviedol, že „Elon Shivon skutočne miluje .“

Muskova rastúca rodina

Zakladateľ Tesly a Zilis už v roku 2021 tajne privítali dvojičky – syna Stridera a dcéru Azure. Tie sa narodili len pár týždňov predtým, ako speváčka Grimes porodila Muskovo ďalšie dieťa, dcéru Exu Dark Sideræl, ktorá však prišla na svet prostredníctvom náhradnej matky. O takmer tri roky neskôr, 28. februára 2024, Musk a Zilis oznámili narodenie dcéry Arcadie. Tento rok v rovnaký deň oslávili jej prvé narodeniny.

Lil loves of my life ♥️♥️ pic.twitter.com/DwwxTtPEyu — Shivon Zilis (@shivon) February 16, 2025

Správa o Muskovej novej ratolesti prichádza len niekoľko týždňov po tom, čo autorka Ashley St. Clair oznámila, že Musk je otcom jej syna, ktorý sa narodil pred piatimi mesiacmi. „Nikdy som to nezverejnila, aby som chránila súkromie a bezpečnosť nášho dieťaťa, ale v posledných dňoch je jasné, že bulvárne médiá to aj tak urobia za mňa, bez ohľadu na následky,“ napísala St. Clair na sociálnej sieti X.

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

Jej zástupca Brian Glicklich následne dodal, že St. Clair a Musk pracujú na dohode o spôsobe výchovy dieťaťa a čakajú na verejné priznanie otcovstva zo strany Muska. Súd medzitým nariadil Muskovi, aby sa 29. mája dostavil na pojednávanie o opatrovníckych právach k synovi R.S.C.

Chce pomáhať rastu populácie

Musk sa stal otcom prvýkrát v roku 2002, keď jeho vtedajšia manželka Justine Wilson porodila syna Nevadu Alexandra, ktorý žiaľ zomrel ako bäbätko. Spolu však mali ešte päť ďalších detí – dvojčatá Viviana a Griffina (20) a trojčatá Kai, Saxona a Damiana (19).

Zdá sa, že Muskova rodina sa naďalej rozrastá, hoci jeho deti majú rôzne matky. Miliardár však podľa všetkého nemá problém udržiavať si s nimi dobré vzťahy. Ako sám hovorí, jeho cieleným zámerom je pomáhať rastu populácie, ktorú všeobecne považuje za kľúčovú pre budúcnosť ľudstva.