Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie

Polícia začala v súvislosti s pondelkovou zrážkou rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Cesta je už v plnom rozsahu prejazdná. „Ďakujeme všetkým vodičom, ktorí počas dňa rešpektovali pokyny policajtov. Uzávera hlavného cestného ťahu bola nevyhnutná pre plynulý a rýchly presun zranených osôb do nemocníc, ako aj pre bezpečný výkon záchranných a dokumentačných prác,“ vysvetlili policajti.
Všetci boli zachránení
Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli po zrážke rýchlikov úspešne zachránení a nachádzajú sa v bezpečí. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti. Zásah naďalej prebieha, hasiči asistujú polícii a znalcom pri dokumentovaní nehody a pokračujú v zabezpečovaní miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
Na dokumentovanie na mieste využila polícia služobný dron a 3D skener a na prehliadanie širšieho okolia nehody nasadili aj služobné psy. K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Sedem ľudí je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.
