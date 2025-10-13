Polícia začala v súvislosti so zrážkou rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Petra Sušaninová
Havária rýchlikov - Jablonov nad Turňou
Polícia začala trestné stíhanie.

Polícia začala v súvislosti s pondelkovou zrážkou rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Cesta je už v plnom rozsahu prejazdná. „Ďakujeme všetkým vodičom, ktorí počas dňa rešpektovali pokyny policajtov. Uzávera hlavného cestného ťahu bola nevyhnutná pre plynulý a rýchly presun zranených osôb do nemocníc, ako aj pre bezpečný výkon záchranných a dokumentačných prác,“ vysvetlili policajti.

Viac z témy Havária rýchlikov - Jablonov nad Turňou:
1.
Na miesto nehody smeruje technika, škody budú miliónové: Ich odstraňovanie bude náročné, prízvukuje Šutaj Eštok
2.
Po nehode hlásia 91 ranených: Na mieste je vyšetrovací tým, škody sú veľké. Premávka bude prerušená dlhší čas
3.
Ťažko ranených je viac, záchranári sa nezastavili: Psychológovia po nehode radia, ako postupovať, tu je 7 kľúčových bodov
Zobraziť všetky články (8)

Všetci boli zachránení

Všetci pasažieri vrátane rušňovodičov boli po zrážke rýchlikov úspešne zachránení a nachádzajú sa v bezpečí. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti. Zásah naďalej prebieha, hasiči asistujú polícii a znalcom pri dokumentovaní nehody a pokračujú v zabezpečovaní miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Na dokumentovanie na mieste využila polícia služobný dron a 3D skener a na prehliadanie širšieho okolia nehody nasadili aj služobné psy. K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Sedem ľudí je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) v kritickom stave, 14 ľudí je stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na miesto nehody smeruje technika, škody budú miliónové: Ich odstraňovanie bude náročné, prízvukuje Šutaj Eštok

