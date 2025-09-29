Policajti nechceli veriť vlastným očiam: Vodič v Bratislave pustil psa „za volant“, museli zasiahnuť

Reprofoto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Nina Malovcová
Psík si užíval výhľad „spoza volantu“.

Kuriózna situácia sa odohrala na bratislavských cestách. Dopravní policajti si všimli auto, v ktorom to na prvý pohľad vyzeralo, že za volantom sedí štvornohý chlpáč.

Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, v skutočnosti šlo len o zvedavého psíka, ktorému jeho majiteľ dovolil vystrčiť sa tak, že pôsobil ako vodič. Policajti auto zastavili a vodiča poučili.

Policajti nezabudli ani na humor

„Policajti vodičovi vysvetlili (ale aj štvornohému spolujazdcovi), že počas jazdy musí byť zviera vo vozidle pripútané,“ napísali muži zákona s nadhľadom. Pes musí byť podľa pravidiel zabezpečený tak, aby pri náhlom brzdení neohrozil seba ani posádku auta.

Hoci situácia pôsobila úsmevne, policajti zdôraznili, že pravidlo je dôležité pre bezpečnosť všetkých. Prípad vodiča bol nakoniec vyriešený v súlade so zákonom a svojho psa už za volant určite len tak nepustí.

