Polárny vír zamiešal karty, prichádza arktický chlad: Budeme drkotať zubami, čakajte mrazy, aké tu dlho neboli

Prvé dni nového roka priniesli do Európy dramatický zlom. Zima sa naplno prihlásila o slovo a meteorologické modely sa zhodujú, že svetadiel čaká jeden z najvýraznejších vpádov arktického vzduchu tejto sezóny. Studené masy sa valia zo severu, spúšťajú silné snehové búrky, fujavice a prudké ochladenie, pričom mrazivý vzduch sa dostane nezvyčajne ďaleko na juh, až k severnej Afrike.
Podľa prognózy portálu Severe Weather Europe klesnú teploty v strednej, západnej a juhozápadnej Európe o 12 až 15 °C pod dlhodobý priemer. Za touto situáciou stojí kombinácia blokujúcej tlakovej výše nad Grónskom a narušenia polárneho víru, ktorý za bežných okolností drží najchladnejší vzduch uzavretý nad Arktídou.
Grónsky blok uvoľnil arktický vzduch smerom na juh
Nad severným Atlantikom sa vytvorila mohutná tlaková výš, známa ako grónsky blok. Tá funguje ako atmosférická bariéra a zásadne zmenila prúdenie nad Európou. Studený arktický vzduch tak dostal voľnú cestu na juh, zatiaľ čo oslabený polárny vír nedokáže chladné masy udržať v polárnych oblastiach. Výsledkom je výrazné ochladenie, ktoré už zasiahlo sever a západ Európy a v nasledujúcich dňoch sa rozšíri aj nad ďalšie regióny vrátane Stredomoria.
Najvýraznejšie prejavy zimy prinesie stret mrazivého arktického vzduchu s teplým a vlhkým vzduchom nad Stredozemným morom. Tento kontrast podporí vznik viacerých hlbokých tlakových níží, ktoré sa budú presúvať cez Balkán a východnú časť svetadielu.
Meteorológovia varujú pred intenzívnymi snehovými búrkami, fujavicami a vážnymi komplikáciami v doprave. Najviac ohrozené sú Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, sever Srbska, južné Slovinsko, južné Maďarsko, sever Rumunska a veľká časť Ukrajiny. V niektorých oblastiach môže napadnúť viac ako 50 cm snehu, lokálne sa úhrny môžu priblížiť až k hranici 100 cm.
Sneh a mráz zasiahnu aj Slovensko
Zimné počasie sa nevyhne ani Slovensku a širšej strednej Európe. V najbližších dňoch sa očakáva sneženie aj v Nemecku, Česku, Poľsku, na Slovensku či vo Francúzsku. Hoci najprudšie búrky zostanú južnejšie, viaceré oblasti zaznamenajú citeľnú snehovú pokrývku, najmä na horách. Situáciu môže zhoršovať aj vietor, ktorý v kombinácii so snežením vytvorí miestami nebezpečné fujavice a zníži viditeľnosť na cestách.
Počasie na Slovensku dnes a zajtra
Slovensko zostáva v studenom vzduchu. Aktuálnu situáciu ovplyvňuje tlaková níž presúvajúca sa z Balkánu nad Ukrajinu, zatiaľ čo od juhozápadu zasahuje nad alpskú oblasť slabý výbežok tlakovej výše. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav.
Vo štvrtok bude oblačno až zamračené, miestami prechodne aj s menšou oblačnosťou, najmä na západe a v Banskobystrickom kraji. Na severe a východe sa miestami objaví sneženie alebo snehové prehánky, lokálne sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Najvyššia denná teplota dosiahne -8 až -3 °C, na juhu miestami okolo -1 °C. Na horách vo výške 1500 m bude približne -12 °C. Fúkať bude severný až severozápadný vietor, miestami s prudšími nárazmi.
V piatok bude spočiatku jasno až polojasno, najmä na severe a východe so zväčšenou oblačnosťou. Postupne začne od západu pribúdať oblačnosť a na viacerých miestach sa objaví sneženie. Na juhozápade sa môžu vyskytnúť aj zmiešané zrážky s rizikom tvorby poľadovice. Noc bude mimoriadne chladná, teploty klesnú na -14 až -21 °C, cez deň sa udržia väčšinou medzi -9 až -4 °C.
Záver týždňa môže priniesť ďalšie komplikácie. Nad Atlantikom sa rysuje hlboká tlaková níž, ktorá by mohla zasiahnuť západnú Európu, najmä Írsko a Spojené kráľovstvo. Ak sa tento scenár potvrdí, pôjde o veľmi silnú zimnú búrku s prudkým vetrom a možným snežením aj v nižších polohách.
Polárny vír zostáva pod drobnohľadom
Meteorológovia upozorňujú, že polárny vír zostáva aj naďalej oslabený a hrozí ďalšie stratosférické oteplenie. To zvyšuje pravdepodobnosť, že chladné a nestabilné počasie bude v Európe pretrvávať aj v druhej polovici januára. Zima tak ukazuje svoju tvrdú tvár a najbližšie dni môžu priniesť kombináciu silných mrazov, sneženia, vetra aj výdatných zrážok.
