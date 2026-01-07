Čo bude teraz s Venezuelou? Spojené štáty predstavili kontroverzný plán, s krajinou majú jasnú víziu

Spojené štáty majú trojfázový plán ďalšieho vývoja vo Venezuele. Uviedol to v stredu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po tom, čo plán predstavil členom Senátu na neverejnom zasadnutí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a televízie NBC News.
„Prvým krokom je stabilizácia krajiny. Nechceme, aby upadla do chaosu,“ povedal Rubio novinárom po skončení zasadnutia. V tejto súvislosti spomenul víziu prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý v utorok na svojej platforme Truth Social oznámil, že osobne bude dohliadať na predaj 30 – 50 miliónov barelov venezuelskej ropy za trhové ceny. Zisky z tohto predaja budú rozdelené spôsobom, „ktorý bude prospešný pre venezuelský ľud“, podotkol Rubio.
„Druhá fáza bude fázou, ktorú nazývame oživenie,“ pokračoval Rubio. Jej cieľom je zabezpečiť, aby americké, západné a ďalšie spoločnosti mali spravodlivý prístup na venezuelský trh. Zahŕňa aj zmierenie vo vnútri Venezuely, aby predstavitelia opozície mohli byť amnestovaní a prepustení alebo sa mohli vrátiť do vlasti a mohla sa začať obnova občianskej spoločnosti.
Od prezidentky chcú poslušnosť
Tretia fáza bude podľa Rubia fázou prechodu. „Sme presvedčení, že tu sa budeme posúvať vpred veľmi pozitívnym spôsobom. V konečnom dôsledku bude na venezuelskom ľude, aby transformoval svoju krajinu,“ konštatoval šéf americkej diplomacie. Opoziční demokrati uviedli, že z týchto plánov sú šokovaní, nepoznajú však podrobnosti. Nesúhlasia ani s tým, že sa o nich nemôže diskutovať na verejných zasadaniach.
„Hovoria o krádeži venezuelskej ropy pod hrozbou násilia na neurčitý čas, aby mohli krajinu riadiť na všetkých úrovniach. Rozsah a šialenstvo tohto plánu sú absolútne ohromujúce,“ povedal Chris Murphy, demokratický senátor zo štátu Connecticut.
Spojené štáty v sobotu zaútočili na Venezuelu a uniesli jej prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Oboch špeciálne jednotky previezli do USA, kde ich čaká súd. Dočasnou prezidentkou Venezuely sa stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington vyžaduje poslušnosť, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
Nahlásiť chybu v článku