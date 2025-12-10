Podvod na Farme: Súťažiace sú ochotné pre finále spraviť všetko, diváci ich tam ale vidieť nechcú

Finále Farmy sa blíži a všetci bojujú o to, aby sa doň dostali. Po vypadnutí Laury v dueli je súťažiacich opäť o čosi menej, no stále sa do posledného súboja môžu dostať len traja z nich, pričom Roman má už miesto isté. Kto sa k nemu pripojí vo finále, je tak zatiaľ otázne, hoci teórie o finálovej trojici kolujú internetom už niekoľko týždňov.
Tak ako každý rok, aj tento sa semifinalisti musia do finále prebojovať nielen vďaka duelom, ale tiež rôznym disciplínam, pričom zaváži aj to, ako veľmi boli obľúbení medzi ostatnými farmármi. Tí im totiž tiež môžu dať zlatú tehličku, no dostanú ju aj vďaka vyhratým hrám. Zdá sa však, že dve farmárky sa rozhodli, že budú bojovať nečestne.
Obe podvádzali
Ako prvá sa rozhodla dopomôcť si k výhre Alena. Počas úlohy, v ktorej mali skladať riad na seba na tenkú tyč, platilo jedno prísne pravidlo – tyč sa smie držať iba jednou rukou. Všetkým ostatným farmárom sa zdalo jasné, no Alena neváhala a použila obe ruky, čo zachytila nielen kamera, ale tiež moderátor Marek Fašiang. Namiesto toho, aby ju diskvalifikoval, ju ale nechal v súťaži pokračovať.
Rovnakú situáciu pritom diváci zažili už predtým, keď sa v dueli objavila Miška. Tá pri disciplíne porušila pravidlo a odrážala sa nohami, čím získala výhodu nad svojím súperom. Aj v tomto prípade ju moderátor upozornil, no duel nezastavil.
O ženy, ktoré sa snažia vyhrať podvodom, pritom na Farme nie je núdza. Po vzore Alenky sa rozhodla ukázať svoju „šikovnosť“, ako to sama nazvala, Ela. Tá podvádzala pri úlohe, kde bolo potrebné rozlúštiť heslo zaznačené braillovým písmom. Ela totiž na odpoveď neprišla sama, ale odpísala správne riešenie od Riša. Za opísané heslo pritom získala dve tehličky, čo divákom rozhodne nebolo po chuti, ako priznali v komentároch. „Samý podvod a ešte na to pozerá,“ nechápavo krútila hlavou diváčka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Ela sama povedala na kameru, že odpísala druhé slovo od Riša, tá čo ten Marek je slepý? Aspoň farmár by mal byť spravodlivý a Alica, to je guma a nie umelá inteligencia,“ pridala sa ďalšia a tretia upozornila: „A v druhej súťaži tiež podvádzala. Priniesla si hrable na seno pre lamy, hodila ich na zem, o ktoré sa aj potkla, ale seno im nedala, využila situáciu, že seno tam už bolo a pritom povedala, že ho dala ona. A Martin to nechal tak!“
Radosť pritom nemali ani z druhej podvodníčky. Napríklad: „Alena podvádzala, ale keby to urobila Laura, to by bolo nenávistných rečí.“
Nahlásiť chybu v článku