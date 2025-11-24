Podporí Hlas-SD opozíciu a bude chcieť odvolať ministra Ráža? Podľa Tibora Gašpara je dohoda jasná, vyjadril sa aj Michelko

Koaličný Hlas-SD nebude narúšať koaličnú zmluvu tým, že by hlasoval s opozíciou pri odvolávaní ministra. Povedal to novinárom podpredseda Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Tibor Gašpar. To je podľa neho výsledok pondelkovej koaličnej rady. Predstavitelia koalície sa na nej dohodli na priebehu schôdze NR SR, ktorá sa začína v utorok (25. novembra).
„Výsledkom dnešnej koaličnej rady je, že Hlas nebude narúšať koaličnú zmluvu tým, že by hlasoval prípadne s opozíciou za odvolanie ministra. To tam bolo povedané,“ povedal Gašpar. Aj šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko potvrdil, že na koaličnej rade neodznela „vyhrážka“, že by chcel Hlas-SD odvolávať koaličného ministra. „Čiže je to krajne nepravdepodobné,“ povedal.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa neobáva, že by mohol Hlas zahlasovať za odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Považuje ho za jedného z najdynamickejších a najlepších ministrov vlády.
„Bolo by určite aj zo strany Hlasu pre nich politicky nie úplne ideálne, aby odvolávali jedného z najúspešnejších ministrov,“ skonštatoval. Návrh na odvolanie Ráža podala v pondelok opozícia. Mimoriadna schôdza by sa mala konať do siedmich dní od podania návrhu.
Prioritou budú návrhy zákonov
„Všetci zúčastnení členovia koaličnej rady sa zhodli na tom, že prioritou v rokovaní 43. schôdze parlamentu budú návrhy zákonov predložené v skrátenom legislatívnom konaní, či už tie, ktoré sú už aktuálne zaradené v návrhu programu tejto schôdze, a rovnako aj tie, ktoré môžu byť doručené do parlamentu ešte počas priebehu schôdze,“ oznámil na sociálnej sieti predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Takéto návrhy zákonov budú v programe schôdze predradené, a tým pádom prerokované aj prednostne, v zmysle dohody z dnešnej koaličnej rady,“ doplnil Raši. Podľa Michelka by mali poslanci hneď v úvode schôdze rokovať o návrhu na pretransformovanie Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Vláda návrh odobrila cez víkend, parlament by ho mal prebrať v skrátenom konaní.
Podľa Michelka je možné, že budú aj nočné rokovania. Na programe schôdze je aj viacero opozičných návrhov na odvolanie ministrov, ktoré sa opakovane presúvali. Podľa Michelka sa budú pravdepodobne prerokúvať v tzv. spoločnej rozprave. „Samozrejme je už vôľa ísť do toho,“ povedal.
