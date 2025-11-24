Podporí Hlas-SD opozíciu a bude chcieť odvolať ministra Ráža? Podľa Tibora Gašpara je dohoda jasná, vyjadril sa aj Michelko

Ilustračná foto: SITA (Milan Illík)

Jakub Baláž
TASR
Podľa Kaliňáka by Hlasu odvolanie ministra dopravy politicky nepomohlo.

Koaličný Hlas-SD nebude narúšať koaličnú zmluvu tým, že by hlasoval s opozíciou pri odvolávaní ministra. Povedal to novinárom podpredseda Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Tibor Gašpar. To je podľa neho výsledok pondelkovej koaličnej rady. Predstavitelia koalície sa na nej dohodli na priebehu schôdze NR SR, ktorá sa začína v utorok (25. novembra).

Výsledkom dnešnej koaličnej rady je, že Hlas nebude narúšať koaličnú zmluvu tým, že by hlasoval prípadne s opozíciou za odvolanie ministra. To tam bolo povedané,“ povedal Gašpar. Aj šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko potvrdil, že na koaličnej rade neodznela „vyhrážka“, že by chcel Hlas-SD odvolávať koaličného ministra. „Čiže je to krajne nepravdepodobné,“ povedal.

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa neobáva, že by mohol Hlas zahlasovať za odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Považuje ho za jedného z najdynamickejších a najlepších ministrov vlády.

Foto: SITA/Národná rada SR

Bolo by určite aj zo strany Hlasu pre nich politicky nie úplne ideálne, aby odvolávali jedného z najúspešnejších ministrov,“ skonštatoval. Návrh na odvolanie Ráža podala v pondelok opozícia. Mimoriadna schôdza by sa mala konať do siedmich dní od podania návrhu.

Prioritou budú návrhy zákonov

Všetci zúčastnení členovia koaličnej rady sa zhodli na tom, že prioritou v rokovaní 43. schôdze parlamentu budú návrhy zákonov predložené v skrátenom legislatívnom konaní, či už tie, ktoré sú už aktuálne zaradené v návrhu programu tejto schôdze, a rovnako aj tie, ktoré môžu byť doručené do parlamentu ešte počas priebehu schôdze,“ oznámil na sociálnej sieti predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD).

Takéto návrhy zákonov budú v programe schôdze predradené, a tým pádom prerokované aj prednostne, v zmysle dohody z dnešnej koaličnej rady,“ doplnil Raši. Podľa Michelka by mali poslanci hneď v úvode schôdze rokovať o návrhu na pretransformovanie Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Vláda návrh odobrila cez víkend, parlament by ho mal prebrať v skrátenom konaní.

Podľa Michelka je možné, že budú aj nočné rokovania. Na programe schôdze je aj viacero opozičných návrhov na odvolanie ministrov, ktoré sa opakovane presúvali. Podľa Michelka sa budú pravdepodobne prerokúvať v tzv. spoločnej rozprave. „Samozrejme je už vôľa ísť do toho,“ povedal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Opozícia sa spojila a bude chcieť odvolať ministra Ráža. K veľkému kroku vyzývajú aj poslancov…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac