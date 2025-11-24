Opozícia sa spojila a bude chcieť odvolať ministra Ráža. K veľkému kroku vyzývajú aj poslancov za Hlas-SD

Foto: SITA/Národná rada SR

Jakub Baláž
TASR
Viac ako 30 podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze získalo Hnutie Slovensko od všetkých opozičných strán.

Opozícia podáva v Národnej rade (NR) SR návrh na odvolanie Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) z funkcie ministra dopravy. Informovali o tom v pondelok na tlačovej konferencii predstavitelia poslaneckého klubu Hnutie Slovensko – Za ľudí, ktorí návrh iniciovali. Viac ako 30 podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze získali od všetkých opozičných strán.

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) musí zvolať mimoriadne rokovanie NR SR k tomuto návrhu do siedmich dní.

Zodpovednosť za vlakové nešťastia

Hlavným dôvodom sú opakované železničné nešťastia, za ktoré očividne cítil politickú zodpovednosť aj minister dopravy Jozef Ráž, ktorý sám ponúkol demisiu predsedovi vlády. Ako však viete, predseda vlády túto ponuku neprijal. Náš postoj je, že demisia sa neponúka, demisia sa podáva a ak si pán minister Ráž myslel, že touto ponukou je to vybavené, tak je na veľkom omyle,“ konštatoval opozičný poslanec Gábor Grendel.

Zlyhania a havárie vlakov vidí slovenská verejnosť na týždennej báze, pričom vláda na zlepšenie nerobí nič a iba sa vyhovára, vyhlásil predseda klubu Michal Šipoš.

Reprofoto: Facebook/SMER – SSD

Peniaze namiesto toho, aby išli do bezpečnostných systémov na železniciach, aby sa kupovali transparentne nové vozne, aby sa budovala infraštruktúra, aby sa rekonštruovali železničné stanice, idú všade inde, len nie tam, kde majú ísť. A toto vnímame ako veľký problém, ku ktorému sa Jozef Ráž prihlásil a nerobí robotu tak, ako by mal,“ zhodnotil.

Jedinečná šanca pre Hlas

Opoziční poslanci sú presvedčení, že tento návrh má šancu na úspech, keďže za odvolanie Ráža sa vyslovili aj predstavitelia koaličnej strany Hlas-SD.

Hlas má jedinečnú šancu ukázať, že nie sú len nepodarené dieťa Smeru, že vedia robiť aj vlastnú politiku, vedia formulovať aj vlastné stanoviská, dokonca vedia plniť aj sľuby. Takže nech sa páči, tu je návrh na odvolanie ministra Ráža a očakávame, že strana Hlas sa pridá k nášmu návrhu na odvolanie a minister bude odvolaný,“ doplnila poslankyňa Veronika Remišová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mimoriadna udalosť: V Košiciach sa zrazili dve električky, hlásia viacero zranených

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac