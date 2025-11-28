Podozrivé incidenty neutíchajú: Drony nad nemeckou základňou preleteli priamo počas výcviku ukrajinských vojakov

Ilustračná foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Nemecko rieši ďalší prelet dronov, ktorý mohol byť súčasťou koordinovaného sledovania.

Nad základňou nemeckých ozbrojených síl v Gnoiene juhovýchodne od mesta Rostock boli spozorované drony, a to v čase prebiehajúceho výcviku ukrajinských vojakov, napísal v piatok magazín Der Spiegel. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Ministerstvo vnútra spolkovej krajiny Meklenbursko Predpomoransko bez uvedenia ďalších podrobností potvrdilo, že tamojšia polícia incident vyšetruje.

Drony nešlo zastaviť

Spiegel uviedol, že k incidentu došlo ešte 13. októbra. Dovedna štyri drony nedokázali zastaviť ani nemecké ozbrojené sily, ani polícia. Polícia v Meklenbursku Predpomoransku vyšetruje neznáme osoby za „bezpečnosť ohrozujúce fotografovanie“ vojenských zariadení, píše DPA.

Spolkový kriminálny úrad (BKA) zaznamenal v prvých deviatich mesiacoch tohto roka v celom Nemecku nižší štvorciferný počet preletov dronov, a to nad lokalitami Bundeswehru, zbrojárskymi spoločnosťami a kritickou infraštruktúrou. Domnieva sa, že tieto prelety mali pravdepodobne politické pozadie, uviedol pre DPA hovorca úradu.

Nie všetky incidenty sú trestné činy

BKA zaznamenáva incidenty od začiatku roka. Prípady sa následne z evidencie vyraďujú, ak sa v priebehu vyšetrovania ukáže, že neexistoval politický motív, alebo že prelet nepredstavoval trestný čin, dodáva nemecká agentúra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac