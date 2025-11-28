Podozrivé incidenty neutíchajú: Drony nad nemeckou základňou preleteli priamo počas výcviku ukrajinských vojakov

Nad základňou nemeckých ozbrojených síl v Gnoiene juhovýchodne od mesta Rostock boli spozorované drony, a to v čase prebiehajúceho výcviku ukrajinských vojakov, napísal v piatok magazín Der Spiegel. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Ministerstvo vnútra spolkovej krajiny Meklenbursko Predpomoransko bez uvedenia ďalších podrobností potvrdilo, že tamojšia polícia incident vyšetruje.
Drony nešlo zastaviť
Spiegel uviedol, že k incidentu došlo ešte 13. októbra. Dovedna štyri drony nedokázali zastaviť ani nemecké ozbrojené sily, ani polícia. Polícia v Meklenbursku Predpomoransku vyšetruje neznáme osoby za „bezpečnosť ohrozujúce fotografovanie“ vojenských zariadení, píše DPA.
Spolkový kriminálny úrad (BKA) zaznamenal v prvých deviatich mesiacoch tohto roka v celom Nemecku nižší štvorciferný počet preletov dronov, a to nad lokalitami Bundeswehru, zbrojárskymi spoločnosťami a kritickou infraštruktúrou. Domnieva sa, že tieto prelety mali pravdepodobne politické pozadie, uviedol pre DPA hovorca úradu.
Nie všetky incidenty sú trestné činy
BKA zaznamenáva incidenty od začiatku roka. Prípady sa následne z evidencie vyraďujú, ak sa v priebehu vyšetrovania ukáže, že neexistoval politický motív, alebo že prelet nepredstavoval trestný čin, dodáva nemecká agentúra.
Nahlásiť chybu v článku